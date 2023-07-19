颱風「泰利」襲港，天文台發出今年首個8號風球，歷時近16小時，猶幸對本港造成嘅破壞不算大，而打工仔得享「浮生一日閒」，意外之喜。之不過，一波未平一波又起，天文台預告位於西北太平洋的低壓區會發展成熱帶氣旋，下周逼近本港，有可能「吹到正」！老朽最驚鬧市、公院又冧石屎！

泰利襲港撞正天文大潮，大澳漁鄉潮漲時水位一度升逾3米，部分街道水浸。另一水浸黑點鯉魚門出現海水倒灌，有居民指泰利殺傷力遜於預期，惟洶湧海水仍不時湧入，面對水浸問題多年來仍未能根治，期望政府幫手解決煩惱。呢，本報尋日頭版「八號波 見真章」，指塌樹連場，鯉魚門變水鄉，旨在提醒官僚咪再懶懶閒，都真係「欺山莫欺水」，稍一拖延，「天災」往往變「人禍」，豈能不慎？

新鮮滾熱辣例子，莫過於南韓水淹隧道導致14死慘劇！據悉，事後各單位又有互相卸責之嫌。最令人不齒嘅當推總統尹錫悅，佢往另一災區視察時責難「洪水易發地區缺乏適當管理」，敦促公務員「唔好齋坐喺辦公室，要出去實地視察，未雨綢繆研究對策」。阿哥，自己國家暴雨洪水成災，佢出訪歐洲不即時回國主持大局，卻去基輔訪問，與烏克蘭總統澤連斯基舉行會談，又落實援助又要協助烏國重建日常生活，當水深火熱嘅國民透明，還廢噏甚麼「出去實地視察」，不是很諷刺嗎？

事實上，今趟水淹隧道可說是人禍！因為3年前發生過類似事件，當年還制訂一套包括喺隧道入口安裝遙控攔截防禦措施建議，今趟出事嘅隧道屬第3級最高危，專家指地方部門嘅防災意識唔夠，冇撥出相關預算而耽誤落實有關措施！可見為政要以實則治，唔係好似冇耳茶壺，得把嘴。靠吹禍無窮！