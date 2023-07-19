中國的傳統文化非常重視教育，「萬世師表」孔聖人自己便是一位教育家。經過千百年的歷練和沉澱，我國的教育講究培養學生的「五育」，也就是要把年輕人打造成德育、智育、體育、群育和美育都完美的「全人」。這個宏願非常偉大，筆者絕對贊同，然而隨着時代變遷，教育理念是否要加入新元素，這個議題很值得我們探究。

要點一：需要進行情緒教育。情緒病不是成年人的專利，事實上，青少年的情緒問題也不可低估，要避免悲劇發生，這方面的教育工作就必須做好。兒童的情緒問題有先天因素，如果父母有像焦慮症這樣的精神病，由基因傳給孩子的機會肯定是有的。除此之外，後天因素也不能排除，如果整天面對着擔心、焦慮的父母，小孩子自然會受到影響。

而近年社會上也發生很多問題，「黑暴」剛過去，新冠疫情緊接而來，結果不少年輕人跟成年人一樣，經歷程度不同的情緒壓抑鬱結，以致患上情緒病的人數上升。為了疏導青少年的情緒壓力，進行情緒教育便成為教育系統裏要加入的新元素。

要點二：不可或缺的情緒教育。說情緒教育重要，相信沒有人會反對，但無論從筆者個人還是整體社會的經驗來看，個人的情感需求和教育原來一直都被社會和教育系統忽視。很多人都意識到，從青少年進入成年期會經歷一種社會情感的改變，無論小時候學過甚麼，成年後一切都會改變，至少情感世界會是完全簇新的。可是，我們在這個過程中絕少獲得協助，如果面對情緒問題，似乎就必須自己解決。如果你想找成年人幫忙，他們會坦白地告訴你，原來他們自己也沒有受過情緒方面的教育。

我們從數不盡的情緒悲劇中看到，社會需要情緒教育。有了良好的情緒教育，我們才能用健康和正面的方式表達情感，而不是用負面的方法傷害自己或身邊的人。如果沒有情緒教育，我們很可能由於受到情緒困擾而無法發揮才能和潛力。即使擁有蓋世才華，也可能因為無法用令人滿意的方式跟他人溝通，而無法有效貢獻社會。

要點三：培養心理健康的年輕人。既然情緒教育重要，就應該融入本港的教育系統裏。我們可以把「正向教育」和「正向心理學」加到課程裏，讓學生通過認識自己的優點和性格特質，建立起正面的情緒和品格，繼而發現自身的潛能和提升抗逆能力，這對他們日後繼續升學或工作，都會有莫大的幫助。有了情緒教育，當青少年在生活裏遇到壓力和負面情緒時，便懂得用甚麼方法去應付。能及時排解負面情緒，年輕人便自然會快樂成長，成為懂得樂觀面對挑戰的優質新一代。

目前已有大量研究表明，我們有必要理解自己的情緒，並以健康的方式表達出來，不這麼做的話，很可能會損害健康和人際關係。