娛圈單打：緋聞男女勁曖昧　情場浪子也淪陷

被封筍盤的黃宗澤（Bosco）轉眼已經42歲，近年轉戰內地收入十級跳，既開餐廳做老闆，又收藏多架名貴跑車，加上為人主動風趣，一直甚有女人緣。不過自從跟胡杏兒甩拖後，未聞有固定女友，他更不諱言不考慮結婚生仔。「拖而不婚」算不算是筍盤見仁見智，但說他是情場浪子肯定不為過。

之不過，情場浪子都有淪陷時。Bosco被指對TVB最索花旦蔡潔情有獨鍾，不僅帶挈伊人亮相內地綜藝節目增加知名度，而且對她照顧有加。最令人覺得「有啲嘢」是，Bosco已經連續兩年由蔡潔陪伴慶生，眼利網民甚至言之鑿鑿指出，宣傳《法證先鋒V》期間，他面對同劇的蔡思貝木無表情，唯獨對住蔡潔笑逐顏開，親疏有別，關係匪淺。

即係咁，蔡潔樣靚身材正，Bosco拜倒石榴裙下一點也不出奇，但似乎襄王有心，神女無夢。蔡潔講過高攀唔起男方，希望和男方做一世朋友。大大張「好人卡」壓下來，唔通呢個世界都有Bosco溝唔到嘅女？

盤點Bosco溝女戰績，可謂非常彪炳，除了大家熟知的胡杏兒，連名模楊崢亦一樣搞掂。其他緋聞女友仲包括前女子性感組合Freeze成員甄詠珊、內地女星柳岩、香港女星陳嘉桓、余香凝等等，不能盡錄。有指當年之所以同胡杏兒分手，就是Bosco太花弗冇安全感兼唔肯結婚，蔡潔會唔會都有同一諗法？

單身多金，自由自在，站在男人角度，梗係唔想為一棵樹放棄整個森林，但女人最重視安全感。都說「男人來自火星，女人來自金星」，真係冇講錯！