美國要在台灣問題上和中國開仗，最直接依重的就是日本。美國在日本有最大的軍事基地、最多的駐軍、最大的軍火庫、最優越的地理位置、最強的實力，然而要把「保護台灣、對華開戰」落在實處，光空談不行，必須有具體安排。

美媒日前報道，美日兩國軍方官員，正在制訂一項涉及兩岸軍事衝突的重要計劃已經超過一年。美國要求日本自衞隊在「台灣有事」、兩岸衝突時擔當角色，日方未能作出任何具體的承諾；美方要求一旦開戰，日本自衞隊應協助台灣周邊偵察中國大陸潛艇等，然日方基於國內民意反對戰爭，「遲遲不願承諾出兵」。

不過，美國並不理會「民意反戰」對日本的影響，並不理會日本政府的擔憂。拜登已明言，「一旦北京試圖攻台，美方將會介入，首先動員的可能是駐日美軍」。根據美日安保條約，美國出兵了，日本能當縮頭烏龜嗎？自衞隊能置身戰爭之外嗎？

報道稱，過去一年，美日針對台海衝突制訂聯合作戰計劃，包括美方要求日本更明確的立場，雙方討論的作戰內容，涉及補給路線、導彈發射器地點、難民疏散計劃、日本要透過提供燃料及其他物資支援美軍。這些內容，事實上已經構成了日本參戰，構成了和中國開仗，被拖進中美之戰。然而，美方猶嫌日本不夠積極。美國國防部發言人表示，美日兩國對台灣海峽和平有共同承諾，美方樂見日方有意擴大自身作用、任務、能力，這才能加強對中國的威懾力云云。

在這個問題上，日本露出了膽怯相，美國咄咄逼人。2021年日本前首相安倍晉三總結了當時日本政府緊隨美國對華打壓政策，十分「得戚」地提出了「台灣有事就是日本有事」，要為日本撐台「武力抗中」，台灣民進黨、蔡英文當局十分興奮、受到鼓舞；之後岸田文雄政府也是叫囂不已。然而，美國要動真格的，小日本就「驚驚青青」也。