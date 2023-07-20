俄羅斯總統普京日前打了個比喻，嘲諷歐洲政客完全聽從美國指揮，無論要求他們做甚麼，都會不折不扣地執行。「如果他們明天被告知：我們決定絞死你們所有人。他們也會低頭回想之前的放肆行為，然後表示驚訝和認可，並提出一個問題：可以用本國生產的繩子嗎？」在這種情況下，歐洲政客的請求很可能不會獲准，因為美國不會放棄紡織業這張「大訂單」。

普京已不是第一次批評歐洲國家缺乏獨立性，但這種冷嘲熱諷的形式還是很新鮮，其對歐洲政客的鄙視和不屑可見一斑。這種比喻既幽默又真實，歐洲國家唯美國馬首是瞻，政治精英往往不是服務於自己國家的利益，而是服務於美國利益。難怪北約淪為美國維護霸權的工具，歐盟也漸漸成為美國的附庸，尤其是爆發俄烏戰爭後，歐盟明知被美國綁上戰車，卻甘願聽從擺布，眼睜睜瞧着本身利益受損也不敢說不。

最窩囊的是德國，本是歐盟領頭羊，也是世界工業大國，過去受惠於俄羅斯廉價能源，經濟一直順風順水。但自從爆發戰爭後，德國被迫跟隨美國極限制裁俄羅斯，結果廉價能源沒有了，連北溪天然氣管道也被炸了，只能忍受昂貴的美國天然氣。目前德國天然氣價錢是美國的5倍多，電價是美國的4倍，通脹怎能不嚴重？工業怎能不受損？經濟怎能不衰退？

歐洲國家不是不知問題所在，只是無能為力。德國官員曾訴苦稱美國天然氣太昂貴，無異於發戰爭財。法國總統馬克龍也批評美國以4倍價錢出售天然氣，並非「真正友誼」。但批評又有甚麼用？正如基辛格所說，做美國的敵人是危險的，做美國的盟友是致命的。老美眼中只有自己的利益，根本不在乎盟友的感受。再說，美國能夠成為世界霸主，主要就是靠發戰爭財，哪有甚麼「真正友誼」。

當然，歐盟也有自己的想法，馬克龍經常強調戰略自主，不做美國的附庸，可惜說易行難，歐盟一日無法擺脫美國控制，戰略自主也就無從談起。俄羅斯安全會議副主席梅德韋傑夫曾有感而發，指歐洲政客水平嚴重下降。這不是刻意貶低，而是事實，現在的法國總統馬克龍固然無法與當年的戴高樂總統相提並論，現在的德國總理紹爾茨也遠遠不如前任總理默克爾。政客水平一代不如一代，正是歐洲逐漸沒落的主要原因。