繼美國國務卿布林肯和財長耶倫之後，美國總統氣候問題特使克里也在近日訪問北京，成為近來第3位訪華的美國高官。內地主流看法是，中國應利用氣候議題改善陷入低谷多年的中美關係。我認為這個看法只對了一半。

大致而言，美國共和黨比較重視商貿，對氣候變化問題持懷疑態度。民主黨則較為支持多邊主義，主張相對積極的氣候政策，以及認同全球性氣候治理機制。所以民主黨的拜登政府上任後，就在第一時間將應對氣候危機列為優先的工作。

從這個角度來看，北京在中美氣候合作方面是佔據了主導角色。首先，拜登在今屆任期已宣布要推行一系列氣候新政，以展示和上一任的特朗普政府不同。隨着明年美國總統大選即將來臨，拜登在氣候問題上一定要交出亮麗成績才能向選民交代。而全球性的氣候議題肯定需要中國的配合才行。所以北京去年在佩洛西訪台後中斷與拜登政府在氣候問題的溝通，就令美國政府感到很不爽。

其次，共和黨的特朗普一直強調美國優先，推翻了前任政府幾乎所有的氣候政策。美國在全球氣候治理中「消失」，嚴重削弱了美國的國際形象。現屆美國政府一直希望通過實施積極的氣候外交政策，尤其是和中國合作，恢復美國的國際信譽。這意味着拜登比習近平更心急解決氣候問題。

中國對中美之間的氣候合作應持開放態度。但在合作過程中，北京不能對美國的要求照單全收，反而要提出一些有利中方的合理要求。比如新能源產業、低碳技術領域是未來經濟發展的重要行業。中國在這方面的技術仍落後於西方。北京應要求華府提供相關的先進技術，協助中國優化產業鏈。