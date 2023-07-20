美國前總統特朗普近日受訪時，不僅聲稱不會表明美國是否該保護台灣，還指控「台灣確實拿走我們所有的半導體業工作」、「台灣拿走美國人工作」、「我們早該阻止他們」，主張應該向台灣收稅，對台建立起貿易壁壘。

特朗普之前在擔任美國總統時，就曾經以幾乎一模一樣的方式指控大陸，當時台灣以民進黨為首的獨派紛紛叫好，認為特朗普果然是抗中急先鋒、台獨救世主！所以在拜登與特朗普競選時一面倒的押寶特朗普，民進黨許多民代直接喊出：「我川威武」，直到確定特朗普落選才偃旗息鼓，當作一切都沒有發生，轉頭去抱拜登的大腿。

這次昔日的救世主把同一套拿來修理台灣，把民進黨與獨派都打傻了，不知該如何回應，連身為台灣文官首腦的陳建仁都不敢反唇相譏、據理力爭，只能期期艾艾地說：「我們沒有任何評論。」真不愧是美國爸爸調教的小孬孬。

美國半導體製造業之所以衰落，是美國人當年評估這種高耗能產業需要大量基礎建設與吃苦耐勞的人才配合，遠不如金融服務與軟件業利潤豐厚，才刻意放給東亞代工的。如今自食惡果，卻把過錯怪到別人頭上，只能說特朗普的言論就是美國霸權自私自利心態的縮影。但當年力挺特朗普的民進黨與獨派，看到原來對大陸的指控，也可以同樣原封不動地用到台灣身上，會終於醒悟美國一切都只是為了自己的利益，台獨不過是美國操弄對中關係的棋子嗎？我必須悲哀地說，完全不可能！

理由很簡單，如果承認美國根本無心幫助台獨，那麼獨派就喪失了達成目標的可能性，豈非等同自盡？所以儘管被特朗普打了耳光，獨派也只能裝傻自我催眠，才能給自己生存找到理由。