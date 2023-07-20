中美關係近來似有「緩和」迹象。美國總統氣候問題特使克里訪問北京期間，與國務院總理李強及中央外事工作委員會辦公室主任王毅會晤，王毅以「老朋友」稱呼克里，克里今趟係第3次訪華，「老朋友」當之無愧。

王毅表示，一個健康、穩定、可持續嘅中美關係是必要，中美近年因溝通少令問題變多，有小問題會變成大問題，只要雙方互相尊重平等對話與溝通，相信能夠找到妥善解決嘅辦法。克里就話希望這是新合作嘅開始，化解中美之間嘅矛盾；又指拜登總統致力於穩定中美關係。另一方面，中國國防部長李尚福日前亦喺北京會見美國前國務卿基辛格。呢位百歲老人不遠千里而來，傳達嘅訊息係當今世界挑戰與機遇並存、避免對抗。歷史和實踐證明，美中任何一方都承擔不起把對方作為對手嘅代價。

美國限制高端晶片輸入中國，據悉擬喺8月底頒布新一輪針對中國晶片行業嘅限制措施，可能禁半導體、量子計算、人工智能等領域嘅對華投資。美國財政部長耶倫就指美方嘅行動並非針鋒相對，目的係保障美國國家安全，部分則係應對侵犯人權行為；詭辯而已，對華打「科技戰」不見得美國就有「着數」。呢，英特爾、高通、英偉達等多間晶片巨頭高層，日前會見拜登政府高級官員，游說唔好採取更多相關限制。

美國半導體產業協會嘅數據顯示，去年全球嘅半導體採購總額5,599億美元，其中中國嘅採購額佔比超過三分之一，係最大嘅單一市場。美國晶片巨頭嘅銷售高度依賴中國市場，同中國「斷鏈脫鈎」注定冇運行。美國經濟面臨困境，政府債務面臨「爆雷」風險，愈來愈多美國人看清時局，尤其工商界重量級人士，更傾向理性看待中美關係，靠打壓、制裁根本此路不通！