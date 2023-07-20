近日，內地多個煙草局公布規定，要求在招聘員工的過程中，「三代血親不得應聘」，即本單位領導人員的有三代以內血親關係者，不得應聘其所管理系統內的崗位，目的是為了迴避廉政風險。其實，這本應是一條通行的基本原則，但卻迅速登上了網上的熱搜榜。洶湧輿情的背後，是公眾對「三代」現象的強烈不滿。

這幾年，一些原本宣傳光榮事迹的文章，如《油三代血液裏流淌的石油情緣》、《三代煙草人的傳承與守望》，在輿論場卻引發大翻車，遭到反諷。還有官媒日前號召大學生「樹立正確就業觀，到人民和國家需要的地方發光發熱」，結果遭到網民回嗆：「能不能到煙草、電力、石油、鐵路、銀行發光發熱？」此種站在上帝視角俯瞰眾生的腔調，沒有設身處地顧及草根取締切身感受，自然難以得到認同共鳴。

現實當中，諸如電三代、油三代、煙三代、銀三代等現象，不斷刺痛着大眾的神經。一邊高達百分之二十的年輕人失業、搵食無門，一邊卻是壟斷行業代代世襲、鐵桿莊稼。薪火相傳當然沒有甚麼不好，譬如「祖孫三代堅守三尺講台」、「三代人在邊境地帶巡邏戍邊」、「三代人半世紀造林成就綠海」，這是真正的奉獻，贏得大眾尊敬。因為這些崗位辛苦付出，很不容易，非有毅力難以堅持。反觀那些壟斷行業，待遇優厚，油水十足，是不折不扣的金飯碗。中央巡視組就曾指出「近親繁殖」現象，譬如工商銀行691名幹部中，有220人的配偶子女在系統內工作。

而這種「三代」現象，也很自然地會成為近親繁殖、裙帶勾連、家族腐敗的溫床，一人得道，雞犬升天。譬如，廣東汕尾煙草局，第一任和第3任局長蔡秀任、陳文鑄是舅甥關係，20多名親友被安插到當地煙草系統工作，整個煙草局成了其自家的私人領地。如此大環境之下，再用「傳承與守望」自我感動，無異於一邊端着碗吃肉，一邊向吃糠嚥菜的老百姓訴苦，翻車乃是必然。

所以，「三代血親不得應聘」的新聞，才會引發如此巨大的反響。公眾的疑慮在於，是否能夠得到有效執行。須知，上有政策，下有對策。不少壟斷行業之間，跨界勾兌，結成盤根錯節的利益共同體，官僚之間相互將子女後代安排進對方的系統，量身訂製「蘿蔔挖坑式」的特向招聘。既規避條文約束，又安享分食蛋糕。例如去年江西「周公子事件」，其家族盤據公路交通系統，而品學兼劣的「周公子」則被安排進國資控股集團，很多寒門出身的高材生們卻是擠破腦袋而不可得。

「三代」現象折射了公眾對就業公平、唯才是舉的渴盼，對權貴小圈子利益固化、草根階層上升通道阻滯的怨氣。其解決之道其實不難，根本在於把好用人關口。公開是催生廉潔的利器，讓權力在陽光之下，發揮大眾監督的社會性力量，才能真正做到公開透明、程序正義，撫慰公眾的情緒。