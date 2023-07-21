中美博弈，國運之戰最大的災難是發生軍事衝突和戰爭，偏偏在這個問題上中美陷入了僵局和緊張，不但停止了軍事對話交流，不見了「護欄」，而且在軍事上的舞刀弄槍不斷升級。中美發生軍事衝突，乃至戰爭的最大根源是台灣問題，是美國要利用台灣永久分裂中國，把台灣當棋子，為美國圍堵打壓中國服務，而美國也知道台灣問題是中國核心利益的核心，中國一定要統一，必要時會用武力統一。

因此，美國要「武裝台灣」，必要時出兵參戰「護衞台灣」，令台灣這艘為美國服務的亞洲最大航母不沉。在美國的「利益認知」和布局中，「護衞台灣」也就是護衞自己，最顯見的事實是，身居美國圍華「第一島鏈」要津的台灣一旦被大陸拿下，中國海空軍戰略、戰術力量就會進逼美軍以關島和日本一些島群為中心、澳紐為依託的第二島鏈。

這個第二島鏈的位置和防衞力量遠不及第一島鏈，更易被衝破，之後解放軍已直逼美國夏威夷群島為中心的第三島鏈，這已進入了美國位於阿留申群島與南太平洋一些島國之間，進入了美國前沿部署兵力和防禦美國本土的最後一道防線。

現在，美國極力在西南太平洋一些島國下工夫，和中國外交角逐，就是因第一島鏈「不可失守」的重要性，就是要把「護衞台灣」置於美國根本利益的戰略考慮中，這使中美在台灣問題上發生軍事衝突，乃至戰爭的可能性不是一般二般的大。鑑於問題的嚴重性，中方必須做好中美在台海開戰的準備，美國人未必會因為害怕自身傷亡而不敢參戰，美國的霸權決定了它要利用台灣問題打擊中國，這也決定了在台灣問題上中國是被美國侵害的一方，而中國行「王道」決定了「不稱霸」，且收復台灣實現統一後，不會像美國越過「島鏈」和美國爭霸，威脅美國。

然而多年來，中國的「王道」做法一直被美國視為軟弱可欺也。