美國前國務卿基辛格日前再度訪華，百歲老人長途跋涉，風塵僕僕，實在難為他。無事不登三寶殿，他抵達北京後首先會見的是中國國防部長李尚福，此行目的不言而喻。美國軍方一直尋求與中國軍方直接對話，卻始終不得其門而入，基辛格大概就是充當中間人角色，希望利用本身的影響力，說服中方恢復軍事溝通，避免誤判和衝突，畢竟基辛格被視為中國人民的「老朋友」，跟中方比較好說話。

但好說話不等於好糊弄。中國軍方之所以拒絕與美軍直接對話，原因人人皆知，李尚福至今依然在美國的制裁名單內，如何對話？基辛格說，當今世界充滿挑戰與機遇，中美雙方應該消除誤解，和平共存，避免對抗，特別是當前中美關係陷入困局時，雙方需要拿出智慧通力合作，共同發展，加強兩軍溝通，盡全力為兩國關係發展創造積極成果，維護世界和平與穩定。

這番話一點毛病也沒有，中美對抗對全世界都沒好處，道理淺顯易懂。但他明顯搞錯了對象，應該對美國政府說才對，因為中美關係惡化的責任全在美方，中方只是被迫應對而已。直至今天，美方依然咄咄逼人，連毫無實質意義的制裁也不願撤銷，卻口口聲聲要求溝通對話，不是很虛偽嗎？說穿了，美軍其實不想也不敢跟解放軍發生直接衝突，因為他們知道在中國海岸線2,000公里範圍內，美軍已沒有任何優勢，只是為了彰顯霸權和面子問題，又不能不繼續派遣軍艦和戰機來耀武揚威。美軍急於跟中方對話，就是想求解放軍「避免誤判」，不要與美軍發生衝突，否則他們隨時下不了台。

美國一向欺善怕惡，經常強調「從實力地位出發」，實際上其整體實力今非昔比，已不足以維護世界霸權。過去對付阿富汗和伊拉克等弱小對手說打就打，沒有絲毫猶豫，現在面對中國這個龐然大物，美軍豈敢輕舉妄動。他們一方面在中國家門口耀武揚威，一方面積極尋求溝通對話，恰恰反映自己心虛膽怯。美軍想避免誤判和衝突，辦法很簡單，不要再上門挑釁就行，偏偏他們放不下面子。

既然如此，雙方也就沒有甚麼好溝通，即使美方出動百歲老人基辛格來華說項，也不會有甚麼成果。中方深知華盛頓說一套做一套，早就不抱任何幻想，「老朋友」這一趟恐怕白走了。