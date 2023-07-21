美國前國務卿基辛格突然飛抵中國，此君已是百歲高齡，身子骨雖硬朗，但畢竟長途舟車，往來辛苦，今生就算不是最後一次訪華，相信往後再來的機會也不多。老人家不遠千里而至，第一個要面見的中國官員，便是國防部長李尚福。

基辛格早已遠離政府權力核心，他過去來華，也很少跟中國國防部的官員見面，今番特意造訪李尚福，自是有深意存焉。華盛頓政府亟欲改善對華關係，近月頻頻遣使到來，中情局局長伯恩斯、國務卿布林肯、財政部長耶倫，以至氣候特使克里，筆者曾笑言，美國是要開展「飽和式」外交攻勢。但即使官員們密集來訪，卻始終見不着中國國防部長李尚福，北京一直拒談建立兩國軍事聯絡機制的問題，讓華府急如熱鍋上的螞蟻。

美方求之再三，依舊不得要領，近日便弄出別樣花式，總是想敲開對華軍事溝通之門。過去中國的駐美大使，很少理會軍事問題，日前美國國防部卻特意發出邀請，相約中國駐美大使謝鋒到五角大樓會晤，此舉可謂饒有深意，該是向中方探風，且看何時可以跟中國的國防官員談判。

謝鋒在五角大樓的商討結果如何，外人不得而知，基辛格恰在此時來華，首先要見的正是中國防長李尚福。老人家雖然聲稱不代表官方，但他身份特殊，估計是次會面殊不簡單，應是在穿針引線，為中美防長的正式會談奠下基礎。

華府為了構建中美的軍事聯絡機制，可謂用盡方法、無孔不入，就連百歲人瑞基辛格也派上用場，如今就只差未肯撤銷對李尚福的制裁令。但這制裁令一日不撤銷，其他的努力恐怕都是徒勞，白忙一場，我勸華府還是面對現實，早日把該做的事情做了吧。