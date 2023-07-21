美國國防部長奧斯汀日前與亞拉巴馬州參議員特貝爾維萊通電話，強烈表達由於特氏反對國防部為墮胎職員提供福利，因而阻止軍隊人事案通過，影響海軍陸戰隊司令交接，對國家安全構成風險。老美不是渲染中國的氣球、雲端服務、購地舉動威脅美國國安，就是說拖延將官晉升威脅國安，美國國安真的很脆弱。

國防部早前發布規定，職員前往允許墮胎的州份接受流產手術時，獲得帶薪休假和報銷相關費用。由於特氏今年3月起杯葛軍隊人事案，擱置確認，參議院無法像慣常般一次聚集數百項提名，再一致同意通過，須就每一項提名單獨投票，或需花上數個月才能完成處理，至少250名軍人的晉升因而受阻。這是民主燈塔政棍又一玩嘢實例。

美國聯邦最高法院推翻確立女性墮胎權受到憲法保護的1973年「羅訴韋德案」裁決，令墮胎不再是憲法賦予的權利，各州可自行立法，此事本身已盡顯美式荒謬。特貝爾維萊透過政治手段，在不合己意或黨意的議題上肆意阻撓，則是純為鬥毒、擺姿態。要知道，國防部職員前往允許墮胎的州份接受流產手術，根本就是「你咬我食呀？」特氏弄這弄那，逐項提名單獨投票，試問除了令參議院多花時間開會，多燒納稅人的錢，又有何實質變化？政棍只顧做騷又可袋袋平安，這算甚麼代議士？

之不過，國防部副發言人辛格憂慮事件影響美軍戰備狀態，尤其美國正面臨中國日益嚴峻的挑戰，則是亂噏無謂。以今年9月退休、現年65歲的參謀長聯席會議主席米利為例，若真有需要，效法像上月才退下來的副國務卿舍曼般，做到年逾七旬，特事特辦又有何不可？老美兩黨政治互扯後腿，卻愛搬出中國威脅來借題發揮，根本就是無藥可救。