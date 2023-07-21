日媒不久前引述多名中日關係消息人士指，中國海關自本月起，對從日本進口嘅水產品全面展開輻射檢查；此舉被視為針對福島核污水即將排海施加壓力，對日本業界造成打擊，日本外務省和農林水產省正討論如何應對。

核污水在日語稱為「處理水」，指處理水中放射性物質嘅活度在標準值以下，從國際法嘅觀點來看，排放入海冇問題，又指國際原子能機構及美國等國家機構已對處理水嘅樣本進行驗證，得出東京電力公司福島第一核電站嘅數據準確嘅結論，強調處理水安全。各位，即使真係「安全」，之不過喺心理上始終都好難相信從處理水撈出來嘅海鮮，可以食得安心。老朽試舉一個自己嘅經驗：

大半年前，老朽喺上水石湖墟街市某滷水檔買滷水豬腸、鵝掌、豬肚、牛筋之類一大包，店家又𢳂咗啲滷水汁，到食用時，竟發現一大隻曱甴藏其中，當堂反胃，成包棄之惟恐不及，之後，一見「滷水」食品，腦海就閃起那烏亮亮嘅「小強」，自此發誓不再幫襯。其實老朽大可將曱甴滷水雜燴開大水喉沖洗幾次，當冇事發生！不過，老朽過唔到心理嗰關！講真，睇唔到好地地，知道咗點會食？你估大饑荒年代咩！又如看過本報報道消委會測試市面上啲包裝醃菜樣本，30個樣本竟有29個驗出有昆蟲、粉蟎、毛髮等，再讀完本報「正論」炮轟食安中心把關不力，老朽立刻採取「雷霆行動」將儲物櫃、雪櫃所有之醃菜、醬瓜等全部掃入垃圾桶！

內地外交部發言人批評，日方發明處理水這樣嘅偽科學名詞，試圖掩蓋核污水排海嘅不確定風險；是以內地抽驗日進口水產十分嚴謹，冷凍貨物甚至需約一個月，一些中國企業已放棄從日本進口水產！處理水恐毀了日本水產業。