正論：整個城市老舊殘　危樓處處淪爛攤

香港進入高速老化年代，不僅人口老化，日久失修的樓宇更淪為危樓。繼旺角區9日3宗塌石屎後，日前西灣河再有舊樓石屎塌下，擊中途人浴血送院。整個城市一片老舊殘，港府不僅對樓宇安全監管兒戲，市區重建更是毫無寸進，下次又輪到哪處塌石屎，又有哪些市民不幸「中頭獎」，只有天曉得！

連串塌石屎事故發生後，屋宇署受盡千夫所指，尤其旺角兩塌石屎的寶安大廈，屋宇署一直無就有關的危險簷篷發出清拆令，早就被批評為敷衍塞責。如今又到西灣河麗灣大廈出事，復揭發該署雖在2018年11月就大廈樓宇公用部分發出強制驗樓及驗窗通知，惟大廈未有遵從，該署並無跟進。究竟全港尚有多少這類應拆未拆、應驗未驗的危險建築物存在，署方含糊其詞，堪稱不負責任之至。

迫於輿論壓力，發展局不得不賊過興兵，聲稱有關事故顯示強制驗樓通知未能遵辦的問題，屋宇署已覆檢部分尚未完成遵辦通知的樓宇名單，將會重點跟進和加大執法力度云云。人們要問的是，若無上述事故發生，屋宇署還要拖延多久，才肯「的起心肝」跟進和執法？

香港危樓處處，市民一步一驚心，早就不是新聞。2010年的土瓜灣冧唐樓慘劇導致4人死亡，令人猶有餘悸；久不久就發生的窗框飛墮、招牌塌下事故，甚至搞出人命，同樣令人膽戰心驚，奈何當局每次都是一陣風式「關注」，過後不了了之，始終無法根治樓宇安全隱患。究其原因，香港舊樓數量實在太多，屋宇署不可能逐一派員檢查，平時疏於監管，事後懶於跟進，結果石屎塌完又塌。

數字最能說明問題。目前樓齡30年至60年或以上的樓宇總數超過2.7萬幢，樓齡70年或以上的舊樓更佔了1,100幢，每年還在不斷增加。這些老舊樓宇久歷風霜，搖搖欲墜，不少更是「三無大廈」，猶如城市炸彈。西灣河、旺角固然舊樓密布，整個香港同樣沒有一區不見舊樓，即使是銅鑼灣、尖沙咀這些旅遊旺區也是如此，難怪不少內地旅客皆認為香港殘破落後。

要徹底解決問題，大型的市區重建刻不容緩。很可惜，自踏入千禧世紀以來，香港幾乎不見大型市區重建項目展開，就算是市建局的重建項目，也大多是零敲碎打單幢牙籤樓或中小型屋苑，要如黃埔花園、太古城中心、藍田麗港城、沙田第一城等足以推動整個社區轉型的大型發展項目，絕無僅有。

正如有識之士指出，市區重建必須由公私營合作推動，全盤規劃，提速提量，無奈歷屆特區政府做事畏首畏尾，怕事避難，尤其欠缺魄力推動收地、賠償和安置，香港發展停滯不前，整個城市暮氣沉沉，豈是無因。更須指出，與城市老化一起出現的，還有人口老化。香港預計在2050年將成為全球人口老化程度最高的城市，65歲或以上的人口佔總人口四成。港府一味坐而論道，望天打卦，香港競爭力勢必無以為繼。