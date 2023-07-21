產評：華經濟降速提效　正視發展新常態

正當市場憧憬月底前內地將推出穩經濟刺激措施，本周打頭陣是支持民營經濟的《31條》出台，繼而是國家隊干預匯市，力撐人民幣匯率回穩。客觀而言，內地經濟增長放慢是事實，但即使放慢，增速仍處主要經濟體前列，也是事實。投資者得理性看待內地經濟轉型，降速提效已成新常態。面對內外風險交織，官方得積極主動梳理系統性風險，謹記貨幣表現及資產價值，取決的不是別人的評價，而是一國經濟的強弱，簡單講就是打鐵還須自身硬！

無可否認，首季內地經濟全面重啟，增長勢頭讓人感到興奮。可去到第二季，情況與市場預期現落差。多個官方機構，包括發改委、國家統計局、中國人民銀行、海關總署等，都承認經濟出現一些困難，正審慎應對，經濟增長面臨下行壓力是鐵一般的事實。

不過，環顧全球，經濟下行壓力非中國獨有。歐美經濟仍受高通脹所困，且持續加息的負面影響正在經濟各個環節反映出來。在亞洲，即使印度、日本景氣比較好，但都各有深層次的經濟問題待解。反觀，其實內地經濟上半年增速並不差，次季經濟增長達6.3%，只是同一時間，物價低企、內需放緩，加上外部需求不明朗，從而加大通縮風險。當局要做的，是適時採取有力措施刺激內需，抗衡外部逆風，以達穩增長，強信心之效。

近日當局明確表示支持民營經濟，絕對是穩經濟的關鍵一步。若然接下來有實際的行動實踐承諾，重建民企的信任和鬥心，有望為經濟景氣打下一口強心針。另一方面，近日相關部門主動管理匯率風險，兌現人民幣雙向區間波動的承諾，穩定中國資產價值。下一個須正視的風險領域是內房市場，且耐心觀望月底前相關的政策出台。

今年外資流入內地的情況不似預期，以中國資產為主的中港股市亦持續低迷，都是客觀事實。若然資金為着地緣政治考慮而去，要走的終歸要走；若然資金本着投資價值、風險與回報率來衡量，仍留在內地的外資，自會繼續深耕內地市場，趕也不走。一眾美資大型投資銀行積極布局內地金融業，視為亞洲地區的重要戰略據點，正以行動說明實況。

即使下半年內地經濟放緩到4至5%，也是不低的增速。投資者也得接受，中國雖已走出疫情，但在百年變局下，不可能再走過去不惜代價放任發展所換來的高增長道路，提質增效的高質量發展才是長久之策，惟這轉型換檔的過程並非坦途，尤其是歐美推動的反全球化正損害世界經濟，只有兵來將擋，見招拆招。

中國在全球經濟所擔當的角色日益重要，這體現於世界對內地經濟表現的高度關注，也體現於人民幣在國際支付結算領域的佔比上升。中國在數碼科技、環保新能源、現代化服務等多個領域極具競爭優勢，挑戰與機遇並存。最重要是實事求是，穩打穩紮應對這場全球逆風，謹記景氣好壞、整體發展的可持續性，非取決於別人「唱衰」或「唱好」，而是離不開「實力」二字！