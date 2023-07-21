娛圈單打：風流才子多韻事　傾慕廿年煙雲散

台灣娛樂圈#MeToo瘋潮仍未平息，就連創作歌手陳昇都捲入其中。他遭女設計師指控性騷擾，強行灌酒還連問三次「要不要和我做愛」，令外界嘩然。陳昇及其團隊事後發出道歉信，但受害人認為無誠意而不收貨，事件仍未了斷。

才子風流，自古皆然。對比圈中更多荒唐事，陳昇都可算「罪不至死」。話時話，陳昇早就結婚，兒子也是知名編導，如今爆出「風流韻事」，卻不見太太或兒子有甚麼反應，難道早就臻至化境，隻眼開隻眼閉？

這樣說絕非無的放矢，皆因陳昇跟台灣氣質女星劉若英有過一段刻骨銘心的感情，早已是公開的秘密。想當年，清麗可人的劉若英剛大學畢業，加入唱片公司擔任製作助理，邂逅比她大11歲的陳昇。

陳昇是出名的音樂才子，劉若英則聰明靈巧，二人一直以師徒相稱。其後劉若英在師傅介紹下，接拍出道作《我的美麗與哀愁》一鳴驚人，再憑張艾嘉執導的《少女小漁》一炮而紅，也展開了音樂事業。成名作《為愛癡狂》正是陳昇包辦曲詞，被指是二人愛的證明。

劉若英仰慕陳昇，陳昇也愛她聰明美麗，可惜男方已有家室，始終無法開花結果。2002年，劉若英在台北開演唱會，陳昇突然在她高唱《為愛癡狂》時驚喜現身，搞得伊人又笑又哭，真情流露。其後受訪，陳昇眼見愛徒事業有成，形容她是飛很遠的風箏；劉若英卻說，不管飛多遠，風箏那條線一直都在陳昇手中，拉一拉她就回來。郎有情妾有意，無奈有緣無分，一切都隨着劉若英2011年結婚而煙消雲散。