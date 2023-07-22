正論：勢力人士擇肥噬　北都囤地已成災

有土斯有財，香港地少人多，最值錢就是土地。自港府於2021年10月公布發展北部都會區後，區內不尋常土地交易愈趨猖獗，囤地情況已到了氾濫成災的地步。港府至今未有任何規管及防範措施，又不肯凍結土地用途，變相製造投機空間，將來一旦收地賠償，開支極之龐大，平白要納稅人付出更多血汗錢來埋單。

本報早前接獲爆料，指具政府背景人士及地區官員、鄉紳、前政協及黑幫，得悉北都發展計劃後虎視眈眈。果不其然，本土研究社調查發現，區內曾經易手的地段數量高達904個，背後涉及逾130間公司或個人單位，令人咋舌。而順藤摸瓜後查出，單是蠔殼圍便能歸納出7大買家，甚至包括內地政商界。這些人士或公司本身業務與濕地或魚塘無關，卻斥資購入發展潛力相當低的濕地，意欲何為，不言自明。

調查指出，這些濕地都以低價購入，平均呎價92元，但根據去年新修訂的收回土地補償機制（保育用途收地），可獲得第2級補償，即每平方呎634元，相等於原有成本價的7倍。若業權人能夠左右蠔殼圍未來發展為私人住宅，樓面呎價更可達上萬元，相對囤地成本將至少以百倍計，堪稱暴利。

更蹊蹺的是，這些買家都以離岸公司全資或接近全資擁有，隱藏了真實買家身份，公眾無從監察。土地交易方面，以2017年錄得最多宗數，其後幾年持續有買賣，比政府公布發展北部都會區早了數年。

這似乎印證了本報接獲的爆料，指有政府背景人士、地區官員、權貴牽涉其中。春江水暖鴨先知，這些人士消息靈通，搭通天地線，及早作出部署絕對不足為奇。不賺白不賺，不吃白不吃，橫豎收地所獲全由政府斥資，而政府出名大花筒，公帑冤枉來瘟疫去，怎麼花都不心痛，「知情人士」不去分一杯羹才怪。

甚至乎，過去曾有地政督察涉及新界土地發展的賄賂案被判罪成，當知官商勾結絕非無的放矢。前線地政官僚為了蠅頭小利尚且把持不住，今次涉及極龐大利益，若說有更高層次人士參與其中，真是不可能嗎？

再者，天下熙熙，皆為利來，新界土地利益惹來黑幫垂涎染指，可謂必然結果。必須指出，鄉黑勾結其來有自，若不因人廢言，一度鬧得滿城風雨的橫洲事件便是經典例子。北都發展規模比過去任何發展都要龐大，據悉已有起碼4、5個黑幫蠢蠢欲動。他們最常用方法，是藉着一些荒廢無人認領的寮屋、魚塘、舊墳「插釘」，自稱是擁有人，然後鄉紳便會為他們作證明，瓜分巨額賠償。若遇着不識趣者做攔路虎，被黑幫收過路錢、物業遭人縱火甚至被人暴打也是常事。

事實上，本港近年治安淪喪，由劈友到販毒再到南亞假難民作惡，莫不跟本地黑幫有關。如今再染指土地賠償，也不過是在冗長的罪狀上再添一筆而已。

當然，這些背景不簡單的人士及公司之所以擇肥而噬，將北都發展當成予取予求的提款機，很大程度是港府放任自流、默許縱容所致。正如本土研究社所說，當局並未有對新發展過程帶來的土地投機活動進行積極規管，包括加強土地管理巡查、及時凍結現有用途，以及盡快落實保育方案等。既然利之所在而政府又無所作為，囤地牟利不愈加猖獗，也對不起自己。

最匪夷所思的是，港府至今未能交出北都發展藍圖。沒有藍圖，沒有詳細規劃，遑論發展成本及落成時間表。高官一味拋出種種美好願景，吹噓北都能提供3,000多公頃土地，說的比唱的還好聽，實際上十畫沒有一撇，跟畫餅充飢、望梅止渴無異。就算吹得再天花亂墜，也是蹉跎歲月，沒有意義。

說到底，香港回歸以來之所以原地踏步，發展和競爭力毫無寸進，基建無一不延誤、無一不超支，都跟港府議而不決、遇事避難、得過且過、鼠目寸光脫不了關係。過去還可歸咎於反對派阻住地球轉，但現在已是愛國者治港，若港府仍然無法下定決心打破固有利益籓籬，大刀闊斧發展土地，房屋問題只會繼續無法可解。高官所謂的「追落後，趕在前」、「會做事，做成事」也就無從談起。