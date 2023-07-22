功夫茶：冧石屎已成常態　維修慢港人點捱

「地球好危險㗎，你返火星啦！」呢句出自經典電影《少林足球》嘅金句，加上演員生鬼嘅演繹，曾經擊中無數港人嘅笑點；殊不知喺廿幾年後嘅今日，居然一語成讖，唔知大家睇番，仲笑唔笑得出呢？家陣嘅地球真係好危險，又打仗、又恐襲，仲有大國競爭、氣候危機等，呢啲危機距離香港好似好遠，但喺不知不覺間，已經逐漸影響緊港人。

未殺到埋身，香港人毋須太擔心！之不過，咁又唔好以為香港依家好安全。正所謂「家家有本難唸的經」，本港自身嘅問題都唔少，就算冇打仗，一樣日日腥風血雨，黑幫、南亞兵團、假難民為非作歹；就算冇恐襲，依然有天降石屎、冧天花、跌門跌框。都咪話唔得人驚！

呢嗱！繼本周三西灣河筲箕灣道麗灣大廈發生「天降石屎」事故之後，尋日上午7時許，灣仔一間影印公司嘅簷篷，又有鋁板鬆脫，幸未擊中途人；之但係消防到場視察之後，認為簷篷有墜落嘅風險，於是先將簷篷底下嘅假天花和燈飾等容易鬆脫嘅配件拆走，避免情況進一步惡化。另九龍城一幢舊廈尋日又冧石屎，好彩都冇擊傷途人。

兩次事故雖然未有之前嗰幾宗冧石屎咁誇張，弊在發生得太密呢！單計今個月，只係過咗三分之二，夾夾埋埋已經發生咗至少5次嘅冧石屎事故，相當於每隔3、4日就一宗，頻率高到呢個地步，仲可唔可以叫做新聞呢？定抑或已經係常態，應該叫做「常聞」先啱呢？

正如本報尋日A1頭版所講「冧石屎人人自危 出街戴定頭盔」。家陣愈嚟愈多市民意識到港府實在太無能，冧石屎將會無窮無盡咁發生，認真考慮出街要戴番個頭盔以策安全！畢竟頭盔用途多多，除咗可以防範天降石屎，遇上冧樹或者醫院冧天花，都可以提供一定程度上嘅保護，甚至不幸遇上罪案，遇見南亞刀手，仲可以擋刀添，一舉多得！

嗱！功夫茶都唔係鼓吹市民出街要戴頭盔，畢竟天時暑熱，仲要戴住頭盔出街，諗一諗都知道係幾咁翳焗；啲汗焗住晒喺個頭度，隨時會引發脫髮危機添！之不過，唔戴頭盔，市民仲可以點樣保障自己人身安全呢？香港地，好聽啲叫高樓大廈林立，實則就係舊廈林立，而且仲有超過4,800幢舊廈係未遵強制驗樓嘅；唔使話多，每日都有一幢舊廈出現石屎剝落的話，未來十幾年，港人唔使旨意安心出行！

唔想咁樣，可以點樣？惟有等港府醒覺，全速推動舊廈驗樓維修囉！之不過，觀乎當局現時嘅表現，滋滋油油咁，市民都唔知可以抱幾大期望。