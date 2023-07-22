美國用北約來控制歐盟，但是效果並不理想，主因是並沒有把歐洲各國平等看待。

一是北約為美國掌控，輔以美國在歐洲龐大的駐軍和軍事基地，侵犯各國主權，還視之為二次大戰美軍光復之時：美國是解放者，美軍是保證歐洲安全、對抗內外敵對勢力的最後力量。即使蘇聯瓦解，美國還是堅持和製造出歐洲的外敵來，使北約延續，也即是美國對歐洲的軍事控制延續。歐洲的外敵和內敵都是由美國來界定，按美國的意圖和標準決定。

以美國在歐洲的駐軍、軍事基地、生化實驗室網絡，以至在軍事情報體制的滲透（所謂合作，卻是不對稱的，歐洲多地變成美國非法禁錮虐待他國公民的場地），歐洲不過是美軍的戰場和前進基地，一如二次大戰。北約不解散，歐洲在美國眼中的戰爭狀態便一日不解除，也就是美國不會放鬆對歐洲的控制。

二是美國自經濟崛起以來，一直視歐洲為競爭對手。英國霸權時代，美國與英國聯手在歐洲製造政治平衡，分而治之。一次大戰美國參戰有限，卻在戰後掠奪德國化工的專利權，借此發展美國的化工產業，與之競爭。二次大戰美國更把大批德國科學家、技術人員和工業生產科研設備搬遷至美國，強化美國的國防科研和工業生產能力，使美國一躍為世界最強國。歐洲戰後重建的馬歇爾計劃，名為援助，實助美國企業進佔歐洲市場。在歐洲以外，美國亦從政治、軍事與經濟接收歐洲的海外殖民地勢力，英國亦不免。

美國並沒有視歐洲為真正的盟國或同種同宗的兄弟之國，沒有將之吞併、殖民化，是國力有所不逮，不是不願或不敢。此所以在冷戰結束、美國獨霸之後，便要改變戰後歐美共管的格局，改以一切美國優先。美國加強在金融、經濟打擊歐洲與之的競爭能力，政治、軍事加強控制，也在歐盟與北約東擴過程裏，扶助所謂新歐洲（波蘭為首，主要是前東歐國家）對抗德法意的老歐洲。歐盟不察，自2000年以來經濟相對發展不力，即使歐盟擴大，整體經濟規模被美國超越，烏克蘭戰爭更可能是歐洲衰落的開始，美國成為歐盟發展的最大阻礙，或敵人。

這樣的發展使歐盟或歐洲對美關係逐步演變，困境愈大，歐洲社會內部的反抗便愈大。烏克蘭戰爭會是分水嶺，歐洲開始起而反抗美國霸權，法國又是帶頭國。