2020年美國總統選舉，全世界最渴望特朗普成功連任的，恐怕還不是共和黨的支持者，我曾打趣地說，此君的頭號粉絲們應該是在台灣與香港。寶島的台獨分子以及本城的「黃絲」，當日都對特朗普愛到發狂，即使遠隔重洋，也要拚命為他搖旗吶喊。這群人大多是一廂情願，以為特朗普會堅決守護台、港，永遠站在反北京的最前線。

近日，特朗普為競逐下屆總統選舉造勢，接受電視台採訪，主持人問他，假如解放軍進攻台灣，是否支持美軍參與協訪。特朗普拒絕作出承諾，推說答應出兵護台，只會使美國在對華談判中處於不利位置；及後話鋒一轉，更指摘台灣半導體業，搶走了美國的九成生意，假如讓他重掌白宮，定然會對台開徵重稅。台獨分子最關心的問題，無過於美軍是否願意協防，以至台灣半導體業能否保持優勢。他們萬沒料到，昔日曾傾力支持的偶像特朗普，突然翻臉不認人，甚至要對寶島的經濟命脈下殺手。

其實，特朗普並無翻臉，只是台獨分子與香港「黃絲」誤認爹娘，錯付了一番心思。特朗普從來都是現實主義者，沒利益的事情斷然不做，台灣、香港不過是「化外之民」，禍福與他何干？面對2019年香港的反修例風波，特朗普的評語是：「這輩子沒見過這麼多人的示威場面。」這場鬧劇在他眼中，就像看戲一樣，不必有動於心。

假如他日解放軍攻台，不論是現任總統拜登抑或特朗普在位，都不會願意派兵協防，但拜登自詡是正義的守護者，若當時美國民意大都支持出兵，他礙於面子，或許還會考慮是否該撫順民情。換作是特朗普掌權，不論民意如何，他的答案肯定只有一個，就是No！