多名美國高官近期先後訪華，前國務卿基辛格近日也抵達北京訪問。雖然美國國務院聲言基辛格此次訪華並不代表美國政府，但基辛格以100歲的高齡風塵僕僕訪華，背後若是代表兩國政府傳話，也不會令人驚訝。

國與國之間的來往，在重大政策上往往需要最高領導人之間面對面交流決定。但在現實中，元首不可能每次都會面。雙方除了直接見面，還有多種溝通機制，如使用首腦熱線或派代表傳遞口信。以後者為例，使用這方法是因為有些問題需要兩國進行細緻溝通，比較適合由特別代表來進行。

基辛格作為美國元老級政治人物，在當今美國政壇仍有一定影響力。而他與新中國五代領導人都有交往，也深獲北京信任，所以多年來基辛格一直擔當北京和華府之間的傳話人。例如1989年「六四」後，中國為了打破歐美圍堵，翌年就邀請基辛格訪華，然後委託他交一封信給老布殊，表達中方希望改善中美關係的訊息。

近年中美來往頻密，矛盾也不斷增加。作為全球大國，中美都強大到不可能被另一方主宰，這也意味着雙方必須避免戰略誤判而發生衝突。中國不必認為美國在世界事務中的各項政策都是在針對自己，美國也應意識到中國所爭的不是排他性的利益。在這個過程中，兩國都有必要增加良性互動，保持外交溝通，關鍵時刻更要有傳話人。

國家主席習近平在北京會見基辛格時不吝溢美之詞，對他過去數十年幕後為中美健康穩定發展發揮的角色評價很高，更形容他是中國的老朋友。然而，基辛格作為兩國的「信差」，如今也已廉頗老矣。當前中美需要更多的「基辛格」。