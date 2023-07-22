馬英九邀請大陸學生來台參訪，民進黨一開始百般阻撓，到最後實在找不到正當理由，又不得不點頭放行，但大陸學生一句「兩岸同根同源」，又被民進黨拿來做文章，聲稱這就是不折不扣的統戰！民進黨立委賴瑞隆表示，大陸學生來參訪就參訪，為甚麼刻意要提起兩岸同文同種這種「有爭議」的話題，分明就是來統戰的，顯然就是居心叵測。聽到這種奇葩言論，我不禁疑惑，兩岸原來不同文不同種，難道獨派的祖先是火星人，所以他們才自認為與漢人不同種，和大陸完全沒有關係嗎？

兩岸雖然各自用繁體與簡體，但用的都是中文，所以兩岸「同文」實在沒甚麼好辯駁的；至於兩岸同不同種？台灣雖然經過荷蘭與日本的統治，本土也有原住民，但早就有學者研究過，如果把1949年來的所謂「外省人」排除，台灣超過95%的民眾和大陸南方漢人基因幾乎一模一樣，基本上就是一脈相承的族群。而就算是原住民，以目前地球現存人類均為智人後代來看，要說兩岸同種，實際上也完全站得住腳。

其實用不着這麼麻煩，只要請獨派看看自己祖先墳頭上寫的究竟是甚麼，就可完全打臉這些荒謬的說詞。台灣鄉間的墳墓，上面往往寫着來自大陸的籍貫與堂號，這些都是台灣人祖先來自大陸的最佳明證。偏偏民進黨與獨派為了撇清與大陸的關係，連自己的祖先都不認了，實在令人不齒。

我實在搞不懂，不過幾個學生來訪問一下，到底能發揮多大的統戰功效？獨派又在懼怕甚麼？獨派如果真認為兩岸不同文不同種，最好能夠拿出自己是火星人的科學證據，否則就請以後寫字都用火星文，才能顯示自己和大陸毫無關連。