國以民為本，民以食為天。人民追求舌尖上的高潮，其實更重要的是追求食物嘅安全，唔安全就乜高潮都係假。日本計劃最快下月透過海底管道排放核污水，中國表明反對日本福島核污水排海嘅立場，一早重申禁止進口福島等10個縣或都嘅食品，並對其他日本食品尤其是水產，嚴格稽核其食物安全證明。

內地說到做到，絕不是求求其其，由於抽驗需時，內地許多從事飲食業嘅負責人，一來怕水產驗得太久會變味，新鮮都變唔新鮮，紛紛改訂其他國家嘅食材代替，相信日本真正排核污水之時，其水產經營必定進一步大受影響。

日本對中國嘅強硬表態，並非唔知驚，日本共同社引述多名日本政府相關人士報道，日方已向中國建議設立由日中兩國專家及相關官員組成嘅磋商機制，希望藉此處理問題、分歧，避免事件政治化，中方暫時未有回應。日方構想嘅磋商機制不僅有日中兩國專家和相關部門官員，福島核電廠營運商東京電力公司嘅技術負責人等也將出席。

中國對日本出口到內地嘅海產實施嚴謹檢核，日本內閣官房長官松野博一氣急敗壞，表示日本所有出口食品都在獲得科學檢查後確認安全，又指中國發布含有與事實不符嘅資訊，強烈要求雙方基於科學原則去進行討論。之不過，中國今時今日勇於亮劍，對美國尚且寸步不讓，更何況係日本！

中國外交部發言人喺記者會上回應記者提出有關問題時說，中國政府秉持以人民為中心的施政理念，必須對人民的健康和海洋環境負責，反對日本的核污水排海計劃以及採取有關措施，都是有理有據。聽到沒有？日本如果怕失去中國這個龐大市場，務必三思，否則一排促成千古恨，返唔到轉頭。