娛圈單打：錯綜複雜戀事多　哥前妹後笑呵呵

王牌處境劇《愛‧回家之開心速遞》最近驚傳粉紅色緋聞，「送水輝」許家傑竟然撇甩「大小姐」林淑敏，私約年輕貌美的「Elaine」李芷晴睇戲食飯撐枱腳，關係似乎唔簡單。

緋聞見光後，許家傑隨即解畫，指當時是一班人一齊睇戲「進修演技」，並非單獨約會，同劇演員就像兄弟姊妹，不時吹雞約食飯喎。李芷晴事後更以「前輩」形容許家傑，表示「細細個就睇你」，搞到男方好不尷尬。嗯，不知這樣算唔算間接送上大大張「好人卡」呢？

被「蒙在鼓裏」的林淑敏倒是大方得體，盛讚李芷晴見報照片鬼火咁靚，同劇中容易吃醋的大小姐截然不同。連消帶打，比劇情更引人入勝。

即係咁，儘管林淑敏早就結婚，老公更陪她走過抗癌路，但劇中大小姐和送水輝的情侶形象實在太深入民心，而她老公又十分低調，近年鮮有同框，差點令人忘記其人妻身份。反而因為日夜相對，與許家傑感情要好，不時被記者拍得行街食飯、車出車入、出雙入對。不知者，分分鐘以為許家傑先係正印。

正所謂，哥前妹後三分險。一套處境劇一拍經年，兄弟姊妹朝見口晚見面，很容易「擦槍走火」，若非拍到面左左鬧不和，就係隨時拍出真感情。據聞「熊若水」呂慧儀，就同劇中拍檔「龔燁」張景淳係貨真價實的情侶。人非草木，有人若因此發生錯綜複雜的感情關係，絕對不足為奇。

點都好，作為觀眾，無非希望有好劇可睇。呢班兄弟姊妹不妨繼續切磋，進修演技，咁就係觀眾之福嘞！