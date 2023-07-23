美國打造台灣成為它的「不沉航母」，武裝台灣成為它打壓圍堵中國的代理人，和中國打「代理人戰爭」；最重要的是，讓台灣「夠膽」和「夠能力」與大陸作戰。在這個基礎上，美國的對台售武、訓練軍隊才有意義，才能達到美國遏制中國、分裂中國的目的。

過去很長時間，台灣不存在是否「夠膽」、「夠能力」和大陸武力抗衡的問題，不擔心大陸武統，因為大陸那時的軍力、國力都不夠強，美國把第7艦隊開進台海，解放軍只能望洋興嘆。現在不同了，大陸的國力、軍力已佔壓倒優勢，美國不出兵的話，大陸分分鐘拿下台灣。美國出兵的話，也只是增加一些難度，結果會是一樣，時間略長而已。

當今形勢下，台灣的「膽子」和「能力」就成了問題。台灣不敢打、不想打、打不過是明擺着的；對此，山姆大叔也心知肚明，極為擔憂。不過，為了自己的利益，美國是一定要煽惑台灣「以武抗統」的，除了售賣軍火，一邊忽悠台灣「能行」，一邊自己賺錢之外，美國還連哄帶嚇地鼓動台灣加強訓練、延長兵役、全民皆兵，提升戰力；台灣去年底宣布把義務兵役由4個月恢復至一年，美國叫好支持。

然而，台灣大選舉行在即，有人對此質疑，要求重新縮短，老美甚為不悅。美國國防部前部長埃斯珀日前表示，如果台灣縮短兵役，將對美國及全球支持台灣的人釋出錯誤信號，讓外界質疑台灣民眾自我防衞的決心。這位美國前防長還拿烏克蘭說事，聲稱美國支持烏克蘭的背後原因，包括烏克蘭人民不論性別，都願意拿起武器與俄羅斯作戰。他警告台灣，如果縮短兵役，美國民眾會問，為何要派自己的兒女為台灣而戰？在美國人眼裏，台灣重新縮短兵役，代表了台灣不夠膽對抗大陸武統，台灣這個代理人就是廢的、無用的，很不符合「不惜毀滅台灣」也要和大陸打到底的美國利益。美國的險惡自私，昭然若揭！