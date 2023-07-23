美國前國務卿基辛格訪華，一石激起千重浪。接連獲得國家主席、中央外事辦主任以及國防部長親自接待，反映其分量非凡。白宮見狀恨得牙癢癢，國家安全委員會發言人柯比表示，基辛格作為普通公民，可以與中國防長會面溝通，而美國官員就不能夠做到，令人遺憾；一眾國會議員更是冷嘲熱諷，共和黨乘機狠批民主黨軟弱，形容高層不斷訪華令接觸政策起死回生為「殭屍外交」。

中美軍事溝通斷絕已有一段時間，美國急得如熱鍋上的螞蟻，基辛格作為外交老手和百歲智者，自是明白兩個大國一旦失去平衡，競爭過於激烈，很容易便會擦槍走火。儘管白宮強調「格老」此行是個人行為，不干政府的事，但又期待基辛格回國後分享此行聽到、學到和看到的事。所謂完全跟華府無關，顯然言不由衷。

事實上，北京一再表明態度，就是太平洋夠大，足以容下中美兩國；中美應在平等和互相尊重之下互惠共贏。很可惜，美國的霸權主義決定了它不可能也不相信兩個大國能夠和平共存，它必定要擊倒中國，讓美國霸權永續。

然而，自特朗普開啟貿易戰以來，美國能夠用上的手段統統用上，包括制裁令、晶片戰、科技戰，以至香港牌、台灣牌、新疆牌，中國卻依然屹立不倒，甚至夠底氣對美國說不，國防部長說不見面就是不見面、軍事熱線說不開通就是不開通，完全出乎美國意料之外，也令它措手不及。基辛格老謀深算，當然看到這種態勢發展下去，中美必有一戰，而且必定會演變成世界大戰，對全世界帶來無可挽救的災禍。即使單只站在美國利益出發，避免戰爭也是有利無害。於是乎，這位百歲人瑞走上前台，以和平使者的身份再訪中國。