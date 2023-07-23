近期中國領導層的態度愈趨明顯，就是將美國政府與美國人民區分看待，對美方官員不假辭色，但對美國平民則客氣有禮。由5月至今，華盛頓政府不停遣使來訪，除國務卿布林肯一人之外，其他官員皆無緣面見中國國家主席習近平。相反，以平民身份到訪的美國人，近期習主席卻接見了兩位，上月是微軟公司創辦人蓋茨，本月是美國前國務卿基辛格。

美國政府是否有秘密任務，付託於蓋茨和基辛格，外人不得而知，但起碼二人對外宣稱，都是並無官方背景，今番訪華屬私人性質。習主席對兩位美國平民禮遇甚隆，面見蓋茨時，雙方並排而坐，論親切程度，遠勝於接見布林肯。及至招待老朋友基辛格，中方更用上超高規格，習主席在釣魚台國賓館親自宴請對方，就連菜式也是精心挑選，其中包括北京烤鴨、西湖醋魚和兩吃大蝦。據說這些都是具有歷史意義的味道，1972年基辛格陪同時任美國總統尼克遜訪華，當時品嘗的正是上述餸菜。

中國領導人對待美國朋友，可謂重情、重義、重禮，這種表現固然是真心實意，同時也是向美國人民傳遞友好訊息。習主席在面見蓋茨時曾說：「中美關係的基礎在民間，我們始終寄希望於美國人民，希望兩國人民友好下去。」

近年，不論國內外都有聲音指出，中美兩國正走向戰爭，雙方的關係不可挽回，北京和華府的領導人甚至不想去挽回。如今習主席用言行告訴世人，現實並非如是，他希望「兩國人民友好下去」。

在仍然在世的人當中，百歲人瑞基辛格是建立中美友誼的第一功臣，故中國人對他十分珍視，領導人甚至願意破格款待，以表達對這位老朋友的崇高敬意。