日前閉幕的跨太平洋夥伴全面及進步協定（CPTPP）會議，只批准英國加入，未有接納中國，也沒有給出時間表。

亞太地區發展前景亮麗，已成為各大國競逐的主戰場，不過區內經貿合作仍然限制多多，亞太經濟合作組織（APEC）是最早的整體性亞太經濟合作框架，可近年缺乏實質性進展，非關稅壁壘更是無處不在。至於生效不久的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），只是由東盟主導。所以，日本前幾年在特朗普宣布美國退出TPP後，隨即一改過去緊緊追隨美國的做法，接手主導CPTPP談判，並促成CPTPP在2018年生效。日本的意圖很簡單，就是希望通過CPTPP擴大日本出口，爭奪在亞太區的經貿話語權。

表面上看，中國仍未能加入CPTPP，是因為不符CPTPP的高標準門檻。但其實CPTPP的規則並非鐵板一塊，譬如該組織為了吸引美國加入，一直為美國敞開大門，將美國謀求的多項條款進行凍結處理，而非刪除。說白了，日本主導的CPTPP不接納中國，是因為一山不能藏二虎。日本的意圖與印太戰略一樣，帶有很大的抗中性，希望通過打造自己的朋友圈以孤立和圍堵中國。這次CPTPP批准英國加入，除了能把CPTPP的經濟版圖從太平洋延伸至歐洲，另一個目的就是要強化日本和歐美在亞太地區的整合。

當然，中國太快加入CPTPP也未必是好事，因為會對國內一些內需型產業帶來極大衝擊。北京一方面應繼續把國內產業升級，努力接軌CPTPP高標準的貿易規則；另一方面也要積極主動與CPTPP各成員國單對單談判，促成大家簽署自由貿易協定，以降低CPTPP對中國的衝擊。