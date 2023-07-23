在立法會大會夏季休會期間，議員並非放暑假，其實仍有不少法案委員會繼續工作，其中之一對市民日常生活影響甚大的，就是《2023年道路交通法例（提升個人化點對點交通服務）（修訂）條例草案》及《的士司機違例記分條例草案》委員會。簡單來說，前者就是建立的士車隊管理模式，後者就是針對違規的士司機作出扣分制。

的士行業現時出現困局，可謂三輸局面。乘客對良莠不齊的服務水平不滿，原因包括車輛殘舊、部分司機的不良作風和駕駛態度、欠缺較豪華舒適車款的選擇等；的士司機對行業生態不滿，導致收入下降，在工作超過10小時的情況下，平均收入只有18,000至19,000元左右，原因之一是不少乘客改乘各種白牌車，主要是非法載客取酬的網約車；車主則對牌價和車租下跌、對行業前景表示擔心。

對於的士車隊管理模式和扣分制，筆者認為只是小修小補。政府建議之的士車隊並非強制性，只是在原來18,163個的士牌照中組織而成，並沒有新的供應和競爭。司機方面，車隊中需有至少一成司機與持牌人屬僱傭關係，這個比例太低。沒有僱傭關係，對司機沒有保障，車隊也難以對司機進行服務的精細化管理。此外，的士車隊需要求其中單一車主擁有30個牌或以上，變相的士車隊由大車行控制，個別單頭車主不能成立合作社經營車隊，對個別經營的車主造成不公平。雖然草案對車隊的車齡有限制，引入6人的士，容許較豪華的車款收取較高的預約費，但始終給人換湯不換藥的感覺，是否有助業界打開新市場，將乘客從白牌車市場爭回來，筆者十分懷疑。

反觀內地，對比十幾年前粗放式營運，今天的進步可謂翻天巨變，其中的關鍵是採取全面革新的思維，對新經濟下的網約車生態採取開放的態度並進行市場規管，整個的士行業以電動化換新車、網約化大數據管理、增加供應提升質素同時擴大市場，乘客滿意度提升，令網約打車成為內地一種主流的出行方式，最終令傳統的士和網約車形成一個平衡的生態，車主和司機的收入都得到改善，在深圳、廣州這些一線大城市，網約車司機在扣除成本後，每月有一萬元左右收入，可說不錯。

要為香港的士行業生態帶來改變，單靠政府提出小修小補的方案，肯定不足夠，就算不做大手術，在的士電動化、的士保險跟司機、大數據管理方面，我覺得政府應加強引導市場，以提升的士行業的整體競爭力。以電動化為例，現時全港只有5輛電動的士，與2027年3,000輛的目標相距甚遠，政府必須在購置電動的士、充電設施、優惠電價等作出支持，否則按現時的情況，電動的士充電既不方便，在使用成本上亦沒有明顯優勢，的士電動化的目標難以成功。政府必須貫徹有為政府、有效市場原則，才能為行業打開新局面。