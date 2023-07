世界視線：殖民主義種禍根　非洲友中又親俄

非洲是世界第二大洲,面積2,900多萬平方公里,人口14億。隨着地球工業及科技發展,它的重要性愈來愈大,原因是它的豐富鈾礦、黃金及鈷等稀有貴金屬和稀土金屬,更受各方重視,成為中國、俄羅斯、美國和西歐爭取的對象。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫及美國國務卿布林肯去年起訪問非洲,今年3月還訪問埃塞俄比亞及尼日爾;法國總統馬克龍於3月初訪問加蓬、安哥拉、剛果及剛果民主共和國,並出席在6月於巴黎舉行的新全球金融公約峰會(Summit for a New Global Financial Pact),目的是希望了解疫情過後,非洲國家的經濟及社會發展需求,以及展示法國這個在非洲深具影響力的舊殖民地宗主國,如何可鞏固法國和相關非洲國家的合作。

其實法國在非洲的處境並不妙,過去曾是法國殖民地的馬里、布基納法索及中非共和國,就經歷了政變及內戰,如今建立的政府均開始友中親俄,特別是瓦格納集團在當地不斷擴張勢力,甚至被視為非洲的救贖者。法國政府、媒體及輿論界非常詫異:為何一下子歐洲舊殖民地宗主國和獨立了的殖民地國家關係如此惡化,讓俄羅斯及中國捷足先登,發展出看來更密切的夥伴關係?

這一切其實與法國殖民主義有密切關係,過去法國殖民主義和日本殖民主義很相似,一直探取法國化及日本皇民化的方式,不尊重甚至抹殺殖民地的人民及本土文化,結果除了過去法屬的殖民地對法國沒有文化及政治歸屬感,連已經世代定居法國的非裔國民,往往有一種異國離散情懷(diaspora),即是對過去自己祖國的一種緬懷。最有趣例子是「泛非洲醒覺運動」的領袖凱米‧塞巴(Kemi Seba),他在法國斯特拉斯堡出生,父母來自非洲貝南,他後來在非洲塞內加爾、象牙海岸及幾內亞推動非洲人民要走向覺醒,擺脫舊殖民地宗主國的操控,例如與歐羅掛鈎的非洲法郎就是法國及歐盟操控那些舊法國殖民地經濟的手段。他網上有150萬名粉絲,被非洲年輕人認為是潛在反歐洲新殖民主義的英雄。另外一位是喀麥隆裔的尼亞姆西(Franklin Nyamsi),他有60萬網上追隨者,本身因宣揚反霸權及反歐洲新殖民主義,以及與俄羅斯思想界關係密切,連法國大學教席都不保。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻