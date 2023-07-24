功夫茶：毒男拒捕又瘋駕　城市炸彈嚇煞人

香港地危機處處，「城市炸彈」更是防不勝防，打風落雨冧樹砸車傷人固然係常態常聞，平時逛街冧石屎竟也成家常便飯！功夫茶兩日之前剛呻完：單計今個月，只係過咗三分之二，夾夾埋埋已經發生咗至少5次冧石屎事故，相當於每隔3、4日就一單。鬼咩！全港逾4,800幢舊樓未有遵辦強制驗樓命令，加上屋宇署又滋油淡定；行經呢啲舊區都真係一步一驚心，難怪街坊都話今後或考慮戴定頭盔出街！

阿哥，以上所述即使係戲言，都可以見到人心惶惶，香港環境的確如古戰場！呢，「城市炸彈」幾乎如影隨形；依家更多咗販毒、販私煙拒捕嘅瘋狂駕駛者釀成嘅車禍，除咗執法人員首當其衝受害，更有機會禍及無辜！過去及近排，呢啲例子不勝枚舉，果然如「山陰道上，應接不暇」。

嗱！22日周六晚約11時45分，執法人員喺將軍澳尚德邨尚真樓對開巡邏期間，發現路旁停泊一輛私家車，車上司機形迹可疑，遂上前調查，誰知司機隨即踩油，一名人員被倒後鏡傷及右手，同袍隨即駕車追截，其後失去其蹤影。涉事私家車飆至唐明街轉入寶康路近將軍澳運動場對開時，懷疑失控撼花槽石壆，繼而飛起撞及一棵樹，再衝過單車徑後跌落兩棵樹之間停下，車頭嚴重損毀，司機負傷落車臥於車旁。當時有人員喺附近兜截，獲悉有交通意外發生，隨即趕往現場，證實為被查逃去嘅私家車。

各位，幸好事件發生喺深夜，而港人經疫劫後，亦改變出外飲食習慣，通常10點後酒樓食店已經冇乜客人！不會有「為何深夜總是餓」呢支歌仔唱，是以午夜12時都冇乜夜市，街上亦少人行。講真，若然呢啲咁嘅瘋狂駕駛發生於日間，就唔係撞樹撼花槽石壆，分分鐘變撞向人群而變成「人肉保齡球」，咁就死得人多！

講番毒男瘋狂逃避追捕單嘢。話說救援人員接報到場，將有酒氣、手部受傷嘅私家車司機，以及被撞傷嘅執法人員一併送往將軍澳醫院治理。執法人員其後喺私家車旁發現12小包懷疑「冰」毒，共重約26克、市值約15,000元，遂召緝毒犬到場協助搜車，惟未有進一步發現。經調查後，該名28歲姓黃男司機涉嫌「瘋狂駕駛」及「販運危險藥物」被捕。近排因大加煙稅令私煙猖獗，而「毒品快餐車」又梗有一架喺左近，單靠截查或設路障，根本係治標不治本，當局只有加強掃毒、掃私煙；掃無牌酒吧，掃到乾乾淨淨，杜絕其流通，先可以避免咁多毒駕變「城市炸彈」！

活在香港真不容易，一打風落雨又怕冧樹冧石屎，加埋啲防不勝防嘅「城市炸彈」，生為港人，覺得好無奈！