中國人和美國人的最大區別是，中國人重情義，美國人講實利。所以，百歲老人基辛格訪華獲得隆重接待，規格堪比國家元首，一點也不奇怪。雖然老人早就遠離政壇，如今只是一介平民，沒有多少政治影響力，但作為曾經促進中美關係解凍並建交的主要推手，歷史功績不可磨滅，他是值得尊重和禮待的。有些美國政客心理不平衡，對其訪華之行冷嘲熱諷，那是因為自己心胸狹窄，格局太低。所謂夏蟲不可語冰，指的就是這種人。

說來實在可悲，當今美國好像基辛格這種具有遠大戰略眼光的政治家幾乎已經絕迹，整個政壇充斥眼光短淺爭名逐利的投機政客。作為美國人，基辛格當然不可能為中國利益服務，當年主張聯中抗蘇固然是着眼於美國利益，後來建議聯俄抗中也是為美國利益着想。奈何現在的政客一個比一個愚昧，根本聽不進老人的忠告。

這些年美國最大戰略失誤就是同時挑戰中俄，以為憑藉本身強大的經濟、軍事和科技實力，加上一群附庸國搖旗吶喊，足以應付兩線作戰。殊不知時移世易，美國整體實力今非昔比，巔峰時期尚且無法同時對抗兩強，何況是今天。華府政客執意重複冷戰時期對付蘇聯的老辦法，堅持冷戰思維和零和博弈，企圖維護自身霸權和單極體系，導致與中俄關係的結構性矛盾愈來愈尖銳，自己固然左支右絀，全球安全和發展也面臨嚴重威脅。

俄羅斯總統普京曾一針見血指出，美國正在重蹈一個典型帝國的覆轍，對自己無限的權力充滿信心，給自己製造不必要的問題，直到無法再處理這些問題為止。沒錯，中國古人早就說過：「後人哀之而不鑑之，亦使後人復哀後人也。」蘇聯覆亡的殷鑑不遠，美國沒有從中吸取教訓，反而愈來愈歇斯底里，距離霸權崩解的日子恐怕不遠了。

有人也許會說，目前美國依然很強大，依然咄咄逼人，怎麼可能崩解？實際上，千里之堤潰於蟻穴，霸權崩解往往是從量變到質變，美國實力漸走下坡就是量變，如果繼續倒行逆施，出現質變只是遲早的問題。對此，基辛格顯然心知肚明，因此憂心忡忡，不斷提醒華盛頓當局改變策略，不要挑起中美衝突，以免引發災難。可惜言者諄諄，聽者藐藐，當今華府政客大多狂妄無知，從來沒有將老人的苦口良言當成一回事。