由反中仇中到恐中，美國愈來愈反智。隨着中國造船業飛躍式發展，第一艘國產大型郵輪「愛達‧魔都號」正在試航，而第二艘排水量達14.2萬噸的國產郵輪亦正在全速趕工，預計2025年投入使用。就在此際，竟有知名美媒言之鑿鑿指出，中國製郵輪具備兩棲作戰能力，對世界構成嚴重安全威脅，令人傻眼。

「愛達‧魔都號」由中船嘉年華郵輪有限公司營運，即中國船舶集團與嘉年華集團合營，後者總部設於美國佛羅里達州，即美國有資金投入和管理。至於另一艘國產郵輪，預計都是透過中西合營方式下海，美媒卻連自家企業有份營運的優閒遊樂設施，都形容為可兩棲作戰，又運兵又運武器，除了妖魔化中國，更凸顯其反智。

很明顯，面對中國崛起，美國惶恐不安，表面上仍擺出強硬姿態，實則色厲內荏，外強中乾，已到了驚弓之鳥、草木皆兵的地步。年初鬧到一發不可收拾的中國間諜氣球事件，美國出動到戰機和導彈擊落，結果不認不認還須認，月前終於悻悻然指出，中國氣球並無收集情報，堪稱世紀笑話。

美國鬧出的這些糗事還未夠糗，數月前又煞有介事聲稱，在美國各地港口作業的中國起重機，是北京一個隱藏的間諜工具，更稱之為「特洛伊木馬」，因其傳感器可以檢測貨櫃的來源地和目的地，提供遠端路徑，破壞物流，透過偽裝進行秘密情報搜集。結果旋即遭智力正常者揶揄，不如美國回到奴工年代，透過人力搬貨一了百了。更不必說，華為遭全面封殺，藉口就是它能秘密地通過「後門」存取網絡，卻一直提不出任何證據。事實證明，一個人又好，一個國家也罷，一旦陷入盲反情緒，所作所為便歇斯底里不理性。