美國政府一直抱怨，中國拒絕重啟軍事協商，對建立兩國的緊急聯絡機制，也反應冷淡。近日美國國家安全顧問沙利文更公開質疑，難道不用安全帶、不設防護欄，對駕駛者會更安全？

理論和現實是兩碼子事，繫上安全帶、裝上防護設施，表面看來，是更能保障駕駛者的安全，但事實上，不少司機正是仗着有防護設備，駕駛時輕率大意，像是舞龍一般，反倒會造成更多意外。考諸現實，美國和俄羅斯之間設有軍事熱線，美國和北韓之間則沒有，但是兩相比較，今日美朝兩國會擦槍走火的機會，卻不見得會比美俄兩國高。美國的集束炸彈正運往烏克蘭前線，全部是用作攻擊俄軍，那怕美俄間有再完善的軍事熱線，俄國軍人的生命安全，仍然難逃受到美國的間接威脅。

相對之下，美國和北韓之間關係較疏離，雙方沒設立軍事聯絡機制，兩軍若然出現誤判，隨時會大打出手，但是正因如此，美國反而頗有忌憚。在美國前總統特朗普任內，美朝的棄核談判一度陷入困境，白宮曾言之鑿鑿，說會派出3個航空母艦戰鬥群，逼近朝鮮半島，以威脅北韓就範。3個航母戰鬥群合力進擊，聲稱足以將北韓毀滅兩次，聽起來甚是嚇人！偏生美朝之間沒有「防護欄」，兩軍一旦發生誤會，豈不糟糕？

後來卻發現，正因為美朝之間沒設立「防護欄」，美軍反倒更能自我約束。當日號稱的3個航母戰鬥群，原來其中兩個都一直留在南半球水域，並無開赴朝鮮半島，特朗普不過是空言嚇唬而已。如今中國所用的策略也跟北韓相近，緊急熱線不必急於設立，中美兩軍減少溝通，讓五角大樓不知虛實，我方的處境可能更加安全。