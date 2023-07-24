美國中情局局長伯恩斯日前出席阿斯彭安全論壇，首次披露正在中國重建情報人員網絡，目標之一是一旦北京決定攻打台灣，可以先行獲得情報。誰會信老美沒有對華一直在搞情報網？只不過自己沒本事，想搞卻搞不起來，卻把自己說成清心寡欲，近日才心思思想臨老入花叢，實在貽笑大方。

老美勾結帶路黨，安插「為美國而戰」的一眾漢奸走狗，甚至還出動副總統之流高調接見大漢奸，嘉許對方「Good boy」，早已是人所共知的了，又怎能說老美沒有對中國進行長期打擊、滲透與算計呢？

何況，老美晨早將中國列為頭號競爭對手，當伯恩斯侃侃而談在俄羅斯總統普京決定入侵烏克蘭之前幾個月，美方已收到預警應對，若說老美反而沒對華搞情報網，真是3歲小孩也不信。只不過老美有方法收買干犯欺詐罪的「契弟」，卻苦無辦法將魔爪有效伸進中國的軍政體系。伯恩斯說話是否不盡不實，答案一目了然。

伯恩斯如今說要重建能預早通報大陸攻台情報的「二五仔」網絡，蓋因此君去年起一直賣力吹奏中國將於2027年之前「做好武力犯台的準備」。吹功了得的伯恩斯近日終於獲總統拜登垂青，邀請加入內閣，成為另一位中情局局長出身的總統幕僚，就好像其師兄「我們說謊、我們欺騙、我們偷盜」的蓬佩奧般。很明顯，今後或有更多嗜噴口水的傻佬，為求飛黃騰達，不惜加以效法。

值得留意的是，台灣是中國一部分，只要老美為首的西方不煽惑「台獨」分子搞分裂活動，北京始終堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一。因此，大陸何時武力攻台根本是個偽命題，與其問何時會發生，老美倒不如問問自己，何時才不再搞搞震。