美國國務卿布林肯早前喺科羅拉多州阿斯彭安全論壇指，美中爆發衝突不符合任何一方利益，必須讓兩國關係回復穩定，並由接觸溝通做起，確保競爭不會變為衝突；華府正在落實行動，相信北京願意有所行動。同場的白宮國家安全顧問沙利文亦指，中美雖存在競爭，但建立穩定關係確實有可能。佢強調美方對中國防長李尚福嘅制裁，唔應該係中方拒絕交流嘅原因。被問及中國是否希望為中美關係設置護欄時，佢指中方似乎不希望為兩國關係綁上安全帶，形容中國大致認為若坐車時繫上安全帶，就會開車開得更快、更瘋狂，「因此最好不要繫安全帶」。

都說強將手下無弱兵。觀乎懵懵懂懂、說話經常九唔搭八嘅拜登，連「澤連斯基」都經常噏錯為「普京」，也就難怪不論布林肯還是沙利文，喺公開場合講中美關係，連「阿媽係女人」嘅水平都冇；尤其嗰位沙利文，以「安全帶」所作嘅比喻，不倫不類，繫上安全帶係減少因交通意外嘅死亡風險，跟把車開得更快更瘋狂有乜關係？

布林肯和沙利文嘅言論水平，皆可視為「短綆不可以汲深，器小不可以盛大」之流。「美」中無大將，也就難怪連百歲老人基辛格都要不辭勞苦赴華，而白宮仍質疑何以「厚此薄彼」，對一個公民能與中國防長會面交談，而美國防長卻無法這麼做感到遺憾！同一時段訪華嘅氣候問題特使克里都未獲習近平會面，而基辛格卻喺釣魚台國賓館5號樓獲習近平接見，這正是1971年7月基辛格第一次會晤中國時任總理周恩來嘅地方，自此中美恢復外交關係，中國不會忘記「老朋友」，這種待客之道老美就是不懂？聞弦歌而知雅意，識趣嘅自然要立刻解除對李尚福嘅制裁，同時唔好再打壓及遏制中國！