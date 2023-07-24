北韓的國際形象不佳，在外人眼中，北韓就是一個封閉、落後、貧困的國家。因此，數十年來，願意移居或逃往北韓的人可謂少之又少，相反，脫北者卻多不勝數。不過，凡事總有例外。近日一名美軍士兵懷疑變節，竟越過三八線投奔北韓。

事發於上周二，駐韓美國陸軍二等兵特拉維斯‧金在跟隨遊覽團參觀板門店共同警備區時，突然離隊並衝破安全部隊防備，直奔向北韓一側；雖然安全部隊全力追趕，惟特拉維斯‧金仍抵達北韓一側，隨即跑到北韓人民軍大樓後方，登上一輛車，由北韓軍人接走。事後，美軍成立特別調查小組，五角大樓亦試圖與北韓軍方接觸，惟未獲回覆。

媒體事後披露，特拉維斯‧金早前因在南韓犯下多宗襲擊案，被判入獄一個多月，至事發前才剛獲釋。出獄後，他上周一在美軍押解下抵達機場，原定獨自乘坐客機返回美國，接受進一步軍事紀律聆訊；然而，他在通過機場安檢，抵達登機閘口後折返，並向機場人員謊稱護照遺失，成功重新入境，隨後便返回首爾，參加涉事遊覽團。

對於特拉維斯‧金突然投奔北韓的原因，眾說紛紜。輿論普遍認為，特拉維斯‧金是擔心被開除軍籍，欲逃避處分，才投奔北韓；其親友亦堅稱，特拉維斯‧金很可能受精神疾病困擾，加上在南韓服役期間有親人離世，特拉維斯‧金對於無法在場陪伴感到悲痛，瀕臨崩潰；親友大多認為，特拉維斯‧金很可能因心智不正常，才投奔北韓。

上述說法有理有據，卻不能解釋所有疑點。首先，假如特拉維斯‧金是因心智不正常，才失控投奔北韓，北韓理應事前不知情；然而，北韓一方的種種舉動，包括士兵未有制止特拉維斯‧金突然闖入，以及早有汽車停泊在場，迅速將其接走等等，皆顯示平壤政府早已知情，甚至可能謀劃已久。

況且，特拉維斯‧金已在南韓服刑，即使返美接受紀律聆訊，最嚴重也只是被開除軍籍；就算要逃避罪責，他離開機場後，大可以潛逃到其他國家。然而投奔北韓後，一旦不獲平壤接納，遭驅逐出境再返美，他很可能面臨叛國指控，令情況變得更壞。

因此，部分輿論認為，特拉維斯‧金很可能是被北韓策反，有可能是在獄中接觸到北韓間諜，在獲得平壤承諾保障生活後，才冒險投奔北韓；畢竟外國人一旦獲平壤接納，出於宣傳目的，待遇一般不會差，甚至能比北韓人民生活得更好。

當然也有人認為，特拉維斯‧金不過是二等兵，接觸到的軍事機密極少，北韓獲得的利益不大。然而，北韓近期與美國及南韓關係鬧得極僵，美軍甚至派出核潛艇停泊南韓進行威懾，北韓只能以試射導彈回應，明顯處於被動，欠缺談判籌碼。如今有美軍士兵來投，美國被迫與北韓接觸，談判主動權便會落到平壤手中，正好符合平壤期望。