正論：市區重建難又難　缺錢更加欠決心

都說香港進入樓宇急速老化年代，繼旺角9日3宗塌石屎後，日前西灣河再有舊樓石屎塌下，擊中途人浴血送院。然而，危樓豈止這些，放眼望去，全港18區，區區都有危樓，尤以曾發生唐樓倒塌的土瓜灣區最是怵目驚心。市建局10年前已有意重建「土瓜灣十三街」，無奈該局資金有限，獨力難支，重建計劃只能曠日持久地拖延下去。

市建局去年公布土瓜灣五街重建計劃，惟鄰近五街的「土瓜灣十三街」，範圍更大，老舊建築物更多，重建卻是遙遙無期。居住在十三街的街坊坦言，該處樓齡達5、60年，日久失修，單位不僅出現嚴重滲漏，更有石屎倒塌暴露鋼筋。最要命的是，街坊即使願意花錢修繕，也沒有承建商肯接，皆因大樓牆壁已經發霉，承建商擔心一拆即冧，重演2010年的土瓜灣冧唐樓慘劇。

舊樓危機四伏，居民住得提心吊膽，而行人經過也是步步驚心，隨時「中頭獎」。很明顯，一般小修小補的舊樓維修已不足以解決問題，非要收樓重建一勞永逸不可，單靠小業主之力實在無法做到，市建局負有不可推卸的責任。然而理想很豐滿，現實很骨感。市建局目前只有500億元資金，去年更錄得35億元虧損，為近10年來首次「見紅」。行政總監韋志成不諱言，「土瓜灣十三街」重建項目已研究了10年，卻一直未有足夠儲備推展，估計現階段啟動十三街重建，虧損會高達60億元。

誠然，市區重建是一個宏大工程，涉及收樓、安置、規劃、興建、交通、配套等繁多程序，儘管完成重建後必能帶動可觀收益，但單靠一個市建局去支撐，顯然是不勝負荷。市建局這些年來捨難取易，只能零敲碎打興建一些牙籤樓或小型屋苑，原因正在於此。沒有其他政府部門配合，安置居民困難重重；但若將大量居民都安置到公屋，又會令公屋輪候冊更難流轉，結果又令政府卻步；而收地重建在在需財，即使現時本港樓價地價有所下調，但仍是不菲的數目，若沒有私人發展商參與，大型重建可謂想也不用想。

明乎此，港府實有必要放寬重建地區的地積比率，給予更大自由度，提供誘因讓私人發展商參與。過去所有新市鎮發展，都必定有私人發展商參與和推動才能成功，要是港府一味袖手旁觀，市建局又遇事避難，香港老舊殘的局面便只能無了期拖延下去，直到又一次樓塌人亡。這是現實問題，港府卻毫不着緊，單是九龍區重建項目私人發展商與市建局的參與比例，便由過去的六四比掉轉為四六比，拖慢重建步伐，整個城市無法向前更新，與港府不作為脫不了干係。

必須指出，目前全港樓齡達30年至60年或以上的樓宇總數超過2.7萬幢，樓齡70年或以上的舊樓更佔了1,100幢，每年還在不斷增加。時間不等人，這些老舊樓宇久歷風霜，搖搖欲墜，不少更是「三無大廈」，猶如城市炸彈。港府又好，市建局也罷，一味互相卸責，香港不可能有進步，市民不可能安居樂業。