特首到訪新加坡，與總理李顯龍會面。一直以來，香港和星洲都被形容為「雙城記」，因為兩地都有英國殖民地背景，都是地少人多，都是以發展金融業為主力。過去香港遙遙領先，今日卻是相反，事事不如人。就連亞洲金融中心的地位，新加坡也勝了一籌。

眾所周知，今年是國際局勢波濤洶湧的一年。俄烏戰爭未有了期，美國銀行爆雷又激起不少風浪，就連過去中立的瑞士，也被迫選邊站隊不再中立，動輒應美國要求凍結來自被制裁國家人士的資產。加上瑞信銀行爆發危機及將其發行的「AT1債」全數注銷，全球富裕階層對瑞士產生強烈不信任感。

本來，香港理應藉此向國際招手，冷手執個熱煎堆，但明顯事與願違。部分資金從瑞士流向了新加坡，香港並未受惠。日媒早前報道，有管理「家族理財辦公室」的新加坡相關人士指出，某個出生在亞洲以外的富豪家族，最近決定把在歐洲管理的資金轉移到新加坡。另有統計顯示，截至2021年，共有700個家族理財辦公室進駐新加坡，反映不少富裕階層視新加坡為在亞洲管理資金的中心地。

今次特首訪問星洲，若只是互相客套一番，意義不大。過去新加坡還處於發展階段，官員會定期來港取經，了解香港最新情況，回去具體撰寫報告，提出可以學習之處並付諸實行。當地的「組屋」，最早也是學習香港的公屋，但時至今日，星洲人均居住面積、居住環境皆全面超越香港，當知風水輪流轉。人家不恥下問，今日便超越在前。

香港政府有沒有這樣的心態呢？還是一味自高自大，自恃「有阿爺照」便不思進取？今趟訪問東盟三國，官員返港後會寫報告，提出有甚麼值得學習嗎？