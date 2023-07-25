早前，美國荷里活的演藝從業員舉行示威，抗議製作公司大量引入人工智能（AI），擔心將來人類的工作會被取代。示威者的憂慮不無道理，但是相對之下，AI取代人類尚屬遙遠，筆者更加擔心的，反倒是人類的頭腦會日漸AI化。以編劇為例，不少新創作的劇本，採用僵化的公式套路，為求讓劇情刺激、緊湊，完全罔顧情理。如今愈來愈少好看的電影、劇集，究其原因，是戲中的故事太欠缺「人味」。

近日，筆者看了幾套內地拍攝的古裝劇，愈看愈是納罕，怎麼男主角集集都受傷，女主角又幕幕都要掉眼淚？這種橋段似曾相識，不少南韓劇集也是這般模樣。後來我若有所悟，大概是因為編劇們認為這類情節能打動人心，具有催淚效果，於是便當成定理，機械式地不停套用在劇情中。將來AI創作的劇本，大抵也容易有此流弊，但如今這樣的日子尚未出現，人類反倒迫不及待，主動將自己的頭腦向AI靠攏。

很多人覺得奇怪，為甚麼香港的經典武俠劇，可以翻拍再翻拍，仍然有觀眾捧場。那是因為劇情當中，具有人的氣味和溫度，不是單靠堆砌情節，更不會刻意煽動情緒。譬如小說《神雕俠侶》，內中也有動人的愛情描寫，男女主角也曾受傷，也會讓讀者、觀眾替他們捏一把汗，但劇中的角色，不會透過不停的受傷、吐血，去博取同情。這類橋段用得太多，變成公式，就會讓人生厭。近年亞洲最成功的劇集，應是南韓製作的《魷魚遊戲》，它的水準當然不是一般爛劇可比，但嚴格而言，故事仍像是依照一套公式寫成，劇情為追求幕幕刺激，卻不大理會是否近於情理，論耐看程度，恐怕還不如香港的經典武俠劇。