日相岸田文雄表示，中日關係正停滯不前，希望在開展對話的同時，維持具有建設性的穩定關係。日本在老美反華指揮棒下，終於有苦自知了。

日本開始呻笨，絕對有迹可尋。美媒早前引述知情人士指，美方提醒日方審慎思考自衞隊在「台灣有事」時的角色，因為日方遲遲未作出任何具體承諾。日本人如此蹉跎、婆媽、多嗲，「蹉跎媽嗲」讓老美異常着急。正如烏克蘭得把加入北約寫進憲法，全國上下一窩「瘋」，一場代理人戰爭才叫材料備妥，可將閣下溫水煮蛙慢火落鑊。作賊之人極看重名聲，做婊子還想立貞節牌坊，恨不得出師有名還贏得民意支持，縱火、潑鏹、燒人的黑暴吹奏「公義、200萬+1」就是鐵證。倘無法拿着閣下公開及暫不公開的具體承諾，這如何在貴國一旦像戲子般扭計，疑似不想按指令行事時，施以緊箍咒？

台灣問題是不可逾越的紅線，日本若偏要去碰，對華貿易、華客訪日等經濟損失是身外物，像烏克蘭那樣國破家亡才致命。日本人除少數激進思想、右翼分子與親美政客外，普遍反對戰爭，一早已知誰是奧本海默及廣島原子彈被用來「對付一個基本上已經被打敗的敵人」之說，看穿老美滿肚密圈者更不在少數。著名漫畫《沉默的艦隊》甚至寫出日本「大和號」擊敗美國大西洋艦隊後，與多國代表會師紐約聯合國總部，並由海江田艦長發表新的宣言，未幾便遭暗殺的情節，更充分反映此作並非創作者的自嗨，而是對冷戰後的世界格局有足夠深入理解。此漫畫不但暢銷，更有政客問時任防衞廳長官：「你睇過呢套漫畫未？」

美方希望日方考慮當台海爆發衝突時，可以協助於台灣周邊偵察大陸潛艇，日本國內反對戰爭的民意與上述漫畫，老美你睇過未？