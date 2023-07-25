香港人在2019年後移居台灣蔚然成風，但去年赴台「居留」和「定居」人數卻大減23%，跌勢甚勁。這個數字反映許多港人初期天真以為民進黨當局會歡迎他們這些「義士」，到今天終於有些人醒覺，原來他們去到台灣，只會被當局利用作為政治工具。

在反修例風起雲湧時，民進黨政府借勢抽水，佔盡香港動亂便宜。蔡英文當時大聲疾呼「撐港抗爭」，更成立「台港服務交流辦公室」提供支援，擺出張開兩臂歡迎港人的姿態，結果很多「抗爭」的港人信以為真。後來民進黨當局見移台港人眾多，就開始操弄程序，不斷要求他們補交文件，處處刁難，今年初更對港人祭出「九不准」，包括港澳居民不得參與遊行、抗爭等政治性質公眾活動。那些去台灣追求「自由」的港人真是得啖笑。

民進黨當局同時對港人申請定居加設諸多關卡，以往居留大概一年便可取得，日後要經過三道程序，至少要居留兩至5年才可申請定居，不少港人因此半天吊。早前有台媒查閱200多宗港人申請投資移民被打回頭的個案，發現部分被拒批的文件內蓋有「危害國家利益」字樣，顯示民進黨並不歡迎這些「政治難民」，擔心他們到台灣後搞搞震。

那麼這批港人是不是沒有剩餘價值了？那倒未必。還有半年就是台灣總統選舉，蔡英文少不了又要祭出「反中」大旗，到時候說不定又要找這批香港「義士」演戲，拉抬選情。還有，過往港澳居民須在台設籍滿20年才能入伍當兵，現在台灣少子化嚴重，當兵人數買少見少，民進黨連移台的港人也不放過，正打算修訂為滿10年就可以。看來移台港人還是有繼續當炮灰的價值的。