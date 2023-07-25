西方媒體渲染中國威脅論可說愈來愈光怪陸離，《福布斯》雜誌網站最新的力作，就是宣稱大陸正在試航的「愛達‧魔都」號這類大型郵輪，擁有潛在的兩棲作戰能力，未來將構成西方世界的重大威脅。

這篇奇文的論點，主要就是新型的郵輪體積大、航速快、發電能力強又不易沉沒，更備有可搭載數百人的大型救生艇，所以毋須經過大量複雜改裝，就可以當作兩棲登陸艦艇使用。

例如「愛達‧魔都」號就搭載了20艘可容納314人的救生艇，等於一個波次就可投送超過6,000人的登陸部隊，投送能力超過傳統的軍用登陸艇，僅次於運輸直升機與LCAC氣墊登陸艇云云。

乍看似乎言之成理，但只要稍微細想，就知道這種言論的荒謬之處。現代郵輪確實航速快、發電能力強，但龐大的體積也讓它移動調整姿態相當緩慢，高大壯碩的艦身在海上就是最好的活靶。何況它的抗沉能力是對抗自然災害或是碰撞，可沒有裝甲讓它抵抗火炮的攻擊。而艙內本就是為了搭載旅客而設計，注定難以運輸安裝重型火炮機具，搭載輕裝士兵當然可以，可是沒有火炮的掩護，這些士兵難道是去送死嗎？所以，除非已取得制空與制海權，這類大型郵輪在戰場上生存機率幾乎是零。

其實軍民兩用船的觀念在西方國家中一直存在，但大多是滾裝貨輪或是半潛船，為的就是便於改裝而且能夠容納各種大型機具，必要時也可安裝火炮，用郵輪這種造價昂貴又改裝困難的東西，根本毫無經濟效益又自找麻煩。

儘管這篇文章漏洞百出，卻凸顯中國威脅論已成為西方顯學，更多荒誕不經的言論，恐怕會陸續出台，以加強西方人民對中國大陸的厭惡。