俄烏戰爭陷入僵持態勢，烏軍籌劃已久的大反攻未見成果，俄軍也未有大動作。倒是俄軍轟炸烏克蘭南部城市敖德薩時，誤中中國駐敖德薩總領事館，令反俄網民興奮雀躍，期盼中俄關係因此受損，莫斯科失去經濟靠山。然而，事件既無造成中國公民傷亡，北京也似乎無意追究；最終大事化小，令反俄網民大失所望。戰場上膠着，正是轉打「口水戰」的好時機。連日來俄烏雙方唇槍舌劍，比起戰爭上的動態，更吸引輿論目光。其中，烏軍發言人忽向俄羅斯送高帽，大讚蘇35戰機性能優秀的訪問，吸引了筆者目光。

烏克蘭空軍發言人伊納特上周五接受採訪時，毫不忌諱地盛讚蘇35是世界最佳戰機之一，直指蘇35技術先進、武器裝備精良，不但可發射R37遠程空對空導彈，射程超越美國的AIM120中程空對空導彈，而且擁有先進的雷達、瞄準系統及導航系統，能同時瞄準並攻擊多個空中目標。雖說伊納特所言並非虛假，惟兩軍交戰期間忽然送上恭維言論，難免會長他人志氣，滅自己威風，尤其伊納特身為空軍發言人，更是如此。假如不把整篇報道看完，伊納特的言論實教人摸不着頭腦。

在大談蘇35的優點後，伊納特話鋒一轉，便指蘇35雖然強大，但仍有可能被擊落。其後，伊納特便開始讚揚F16戰機同樣是「難纏的對手」，直指F16雖然是上世紀70年代面世，但多年來經歷了多次現代化升級。不難看出，伊納特之所以長篇大論讚揚蘇35，目的正是向美國施壓，希望歐美承諾提供的F16戰機能盡快到位。

事實上，過去數個月以來，伊納特不下一次提及F16將是烏克蘭贏得戰爭的關鍵，烏克蘭空軍必須擁有F16，方能匹敵俄羅斯空軍。可惜的是，伊納特的語言藝術，似乎未能感動美國。

美國總統拜登早已公開承諾將向烏克蘭提供F16戰機，然而F16之所以遲遲未到位，甚至連烏克蘭空軍機師的訓練計劃亦一拖再拖，原因是美國對於提供F16能扭轉戰局的說法抱有懷疑。誠然，比起烏空軍現役的蘇27及米格29戰機，經歷多次升級後的F16戰機明顯更先進，惟碰上俄軍的蘇35甚至是蘇57，雙方差距可不是一星半點。

更何況，俄軍的防空系統也不是吃素的，遇上烏軍以無人機施襲時，俄軍防空系統確實有如大象遇見螞蟻，難有發揮空間；惟倘若碰上F16這種高價值並明確的目標，便有用武之地。

假如烏軍獲得F16戰機仍未能扭轉局勢，反而導致戰事升級，美國顯然是不樂見的；更別說假如有F16被擊落，令美國軍事技術外流。不過，拜登既已公開承諾，就沒有反悔的餘地，美國國防部也只好採取拖字訣，以各種理由一拖再拖。看來，伊納特未來還有很大空間讓他把語言藝術提升到更高層次。