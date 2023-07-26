正論：舉報虐兒未完善　誤墮法網有誰憐

每個人剛出生都像一張白紙，經過學習和成長，才逐漸展露不同的色彩。在各個成長階段中，童年尤為重要，如同在白紙上添上一層底色，倘若留下黑暗或污漬，任憑長大後如何多姿多采，亦難以掩蓋。然而，本港在保護兒童方面，一直為人詬病；坊間千呼萬喚，港府才倉促就強制舉報虐兒條例草案刊憲，要求社工、老師、醫療等專業人士，強制舉報涉及未滿18歲人士的虐待個案。惟有關條例未盡完善，涵蓋層面卻極大；各界憂慮未救受虐兒童離開火海，自己便先墮火坑。

立法會《強制舉報虐待兒童條例草案》委員會昨日首次召開會議，多位議員均關注現時被納入的各個專業界別，是否有必須性，憂慮日後或出現爭拗，甚至誤中副車。其中，條例草案擬將學校教師納入於強制舉報者清單當中，最受爭議。毫無疑問，學校教師是虐兒個案中的重要揭發者；畢竟兒童在學階段，與老師朝夕相處，甚至可能比起與家人見面次數更多，能與學生建立互信關係；加上老師的職務是教育學生，本來就需要關注學生的變化，學生倘若出現異常舉動，老師理應最易察覺。

然而有議員指出，當局現階段仍未制訂清晰指引，亦欠缺實際例子，容易令教師在執行上感到困惑及迷惘；這絕非無的放矢！在過去，老師一旦發現學生行為有異常，懷疑學生受虐，往往會把個案轉介予社工深入跟進，以釐清事實；在強制舉報推行後，老師該先舉報個案，抑或先轉介社工，讓社工先行了解真相呢？假如先舉報，最終發現是一場誤會，浪費了人力物力，責任誰屬？

又假如先轉介社工，確認屬實後，又該由社工抑或老師舉報呢？倘若兩者溝通有誤會，均以為由對方舉報，或基於私隱問題，社工無法向老師詳述情況，最終兩者均無舉報，責任又應誰來承擔？何況，老師本來就肩負作育英才之重任，不少老師單單應付自身重擔，已經忙得焦頭爛額、分身不暇，又如何像社工般貼身跟進懷疑受虐個案呢？若然有老師因忠於本職，未有抽身跟進，最終誤墮法網，前途盡毀，這不是明擺着的陷阱嗎？

另一方面，醫療界別被納入強制舉報者清單亦掀起不同程度的爭議，尤其是「藥劑師」及「助產士」。助產士的工作是照顧妊娠至產褥期的生育婦女，雖然亦會為婦女提供照顧初生嬰兒的建議，有與兒童接觸的機會，但時間相對較短，大部分工作都與兒童扯不上太大關係；至於「藥劑師」似乎更冤，藥劑師與病人的接觸時間短，甚至可能沒有接觸機會，假如因為開出藥物而墮入法網，又該向誰申訴？

無可否認，防範虐兒發生，乃至把受虐兒童救出火海，需要社會上各界別人士群策群力。不過，鼓勵與強制是兩種截然不同的概念，後者需要承擔責任與後果。假如港府沒有清晰指引，便抱着「有殺錯、無放過」的心態，大包圍所有有可能接觸兒童的行業，非但於事無補，更可能引起恐慌，出現大量懷疑個案，最終令真正需要被拯救的兒童，得不到適切幫助。