產評：盤活股市救經濟　華掀資金新趨勢

本周美國聯儲局如無意外將加息四分之一厘，並預告本輪利率周期到尾聲，到底明年會否步入減息周期，言之尚早，但美元持續逾年的強勢，大概將告一段落，其他非美貨幣經濟體將迎來喘息機會，包括中國。如今中國資產估值低迷，中央政府既已明確力挺經濟，得把握由美息轉向的環球資金流向改變關鍵時點，設法盤活資本市場，吸引世界資本流入，則當前救經濟的艱巨任務也將會事半功倍！

去年以來聯儲局持續激進加息，引導資金回流美國，美元一匯獨強仍教人歷歷在目，一眾非美貨幣則飽受貶值與走資之苦。不過，如今美國的通脹水平已受控，且激進加息的滯後作用開始冷卻經濟，今年上半年爆發的地區性銀行業危機正是一個警號。故有理由相信，本周聯儲局即使再加息四分之一厘，年內尚餘的加息空間可能僅四分之一厘，甚至乎加息周期可提早畫上句號，這意味由美元強勢告一段落引發的資金洗牌潮將不日上演。

東望亞洲，中國經濟增長雖放緩，但增幅仍是主要經濟體的前列；中國的資產估值低迷，未能反映到合理的價值。再看近月發生的大事，這兩年一直被監管大棒針對的平台經濟與民營經濟，最新被官方定性為「大有前途」，更推出支持民營經濟的《31條》意見來表明重視民企的心聲，這基本上已為重啟推動經濟增長的兩大巨輪作好準備。

更重要是這兩年一直拖累中國經濟的重大隱患——內房債彈，終迎來政策拐點。近次的政府高層會議，既沒再強調「房住不炒」，更明確表示要因應新形勢優化房地產政策。如無意外，下半年的樓市流轉將出現重大積極變化，變相亦為經濟加快復甦去除一大絆腳石。

與房地產政策同樣重要的，乃資本市場政策。官方強調要「活躍資本市場」，是2015年A股大冧市後，首次開宗明義要盤活資本市場的舉措。事實上，這期間中國資本市場作出重大改革，包括完善金融監管、實施註冊制、成立科創板、優化互聯互通、推出債券通、交易所買賣基金（ETF）通、跨境理財通等，並讓外資可以全資控股方式在中國證券市場設金融據點。諸如此類，已為盤活資本市場作好準備，如今終迎來當局發號施令，有望全速推進！

在全球疫後經濟復甦賽中，貨幣政策正常化下，各地都在爭奪資金與人才。美國的激進加息已先勝一仗，接下來，中國有望率領亞洲成為資金東來的焦點。但不能忘記的是，美國在亞洲的盟友日本，貨幣政策亦將大逆轉，一旦改變了超寬鬆貨幣政策，料將進一步支持日圓回勇，重新強化日圓這些年掉失的避險功能，令東來資金造成分流作用。

可見中國要激活資本市場，搶奪世界資本，絕非坦途，得靠堅持市場經濟、改革開放，梳理內部矛盾，做好內循環來鞏固競爭力。畢竟要勝出這場世界資本爭奪戰，不可能單靠長官意志或政策主導，而是憑經濟實力，為資金提供長期而可觀的投資機遇，才能贏取世界資本的支持。