最近這段時間，美國官員不斷強調要給中美關係建立「護欄」，避免發生衝突。白宮國家安全顧問沙利文更打了個比喻，護欄等於汽車上的安全帶，即使出了車禍，也能降低成本和人命損失。聽起來似乎有點道理，卻搞錯了基本事實，要避免發生車禍，安全駕駛才是最重要的，如果有人不遵守交通規則，瘋狂飆車，橫衝直撞，即使繫上安全帶，也難以避免車毀人亡。美國一方面瘋狂打壓中國，一方面要求建立護欄，不是很虛偽嗎？中方不買帳是對的，否則就是上了圈套。

美方想避免發生衝突，其實很簡單，只要停止無理打壓就可以，尤其是停止在台海挑釁，自然風平浪靜，根本不需要甚麼護欄。中方曾經強調，中美三個聯合公報就是雙邊關係最理想的護欄，奈何美方從來不遵守協議，三個聯合公報被棄如敝屣，連最基本的誠信也沒有，還談甚麼護欄？說穿了，所謂的護欄就是美方可以肆意打壓和挑釁，中方不可以反抗，天下哪有這個道理！

美國國務卿布林肯日前在接受美媒訪問時又誇誇其談，聲稱美方試圖與中方加強溝通，確保兩國不會衝突，其他國家也渴望見到美中負責任地管控兩國關係。這分明又是倒打一耙，將不願溝通的責任推給中方，其實明眼人都知道，所有矛盾和衝突都是美方挑起，它才是最不負責任的一方。國與國之間必須互相尊重，但美方要求恢復兩國軍方接觸，卻不願撤銷對中國國防部長李尚福的制裁，這是尊重嗎？

中國駐美大使謝鋒日前再次重申中方的原則：人不犯我我不犯人，人若犯我我必犯人。他並表明，面對美方的無理打壓和挑釁，中方絕不會袖手旁觀，肯定會作出回擊。實際上，這也正是新中國成立以來的一貫立場，過去國力衰弱尚且不懼霸權，現在更不可能屈服，美方既要遏制打壓，又要中方主動配合，還要建立甚麼護欄，純屬癡人說夢。

老美一向傲慢，想做甚麼就做甚麼，以為全世界都會順從和遷就他們。直至遇到中國這個強大而且自信的對手，他們屢屢碰壁，才發現威逼恐嚇那一套已經不靈。但他們又不肯善罷甘休，也放不下面子，於是一邊瘋狂打壓，一邊要求建立護欄，把自己弄得好像精神分裂。這也恰恰證明當今美國的實力已不足以遏制中國，否則怎會如此害怕衝突。