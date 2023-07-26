俄烏戰爭朝着更血腥的方向發展，目前雙方都有使用國際社會普遍禁用的貧鈾彈和集束彈。就在此時，一齣講述原子彈之父奧本海默的電影上映，令人再次翻起美國向日本投擲原子彈的慘烈一頁；一幀名為「火葬場旁的男孩」舊照，更令人反思戰爭何價。

該幀照片於1945年9月由攝影師Joe O'Donnell拍攝，記錄一名10歲日本男童背着死去妹妹的沉重身影。只見男童緊抿下唇，死去的妹妹猶如熟睡中的嬰兒，伏在哥哥背上一動不動。戰爭殘酷，莫此為甚，一幀照片勝過千言萬語。

二戰結束70多年，美國稱霸全球，但沒有帶來和平，世界各地大小戰役依然沒有停止。俄烏戰爭仍在持續，死傷枕藉。最虛偽莫如美國為首的西方國家，一方面譴責俄羅斯侵略烏克蘭，卻絕口不提北約東擴才是禍根；另一方面不斷澆油拱火，美國向烏克蘭提供「平民殺手」集束彈，英國口說不支持，但數月前才向烏克蘭提供輻射性貧鈾彈，五十步笑百步，歐盟甚至是噤口不語。俄羅斯當然不會就此打住，同樣回敬以集束彈，雙方互相指摘。局勢就這樣膠着，誰也沒法戰勝誰，戲子總統澤連斯基大反攻無功而還，卻還一味口硬，堅持寸步不讓，揚言俄羅斯必須交出控制的烏國領土，否則免談。普京睬你都傻，吃進口裏的肉豈會吐出來。這場戰爭還要遷延多久，還要犧牲多少人命，思之令人不寒而慄。

美國前國務卿基辛格不愧為一代智者，他原本不同意烏克蘭加入北約，但事已至此，認為應讓烏國加入，俄控領土則繼續歸俄，讓雙方繼續保持平衡。問題是，美國會同意嗎？這場代理人之戰一日不分出勝負，美國一日不會罷休，中國勸和促談注定難有好結果。