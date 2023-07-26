加拿大多倫多北約克區一間連鎖港式甜品分店，近日竟然在招聘廣告中註明「香港來的新移民Stream B或者暑假工 請勿擾 謝謝」，結果遭去信加拿大人權委員會投訴。甜品店事後發出兩則道歉聲明耍冧，暫未知有否手尾跟，惟港人移民加拿大搵食艱難確是不爭的事實。

這宗涉嫌歧視風波反映移加港人有多坎坷。甜品店品牌的網頁宣稱是「創立於2010年的年輕復合港式甜品品牌」，上述招聘廣告卻以簡體中文發出，惟香港是書寫繁體中文的社會，管理涉事店舖的究竟是哪裏人？這不是要探究它的甜品夠不夠港式正宗，而是中港矛盾在香港鬧得沸沸揚揚，如果加國職場若干主管位置由反中黃絲所憎恨的人士來擔任，黃人想在彼邦求得工作，便得死忍爛忍其莫名其妙見篋便踢的初心了，生活不可說不卑躬屈膝。

關於移民加拿大後搵工有多困難，上月才有移加港男慨嘆離港前從事IT工作，薪酬待遇不俗，抵加後根本無法做回本行，到求職網站搵工，「至少500人爭一個位」，收銀員亦動輒有「二、三百人申請」，抱怨難搵工，生活成本又高，已計劃明年初回流香港。怪只怪加拿大拋出所謂「救生艇計劃」，引誘港人移民當地，不少人又不自量力，中伏之聲才此起彼落。移加港人搵工已難，想做個遞菜斟茶的服務員也遭人歧視，引起當地港人不滿、無名火起、老羞成怒，也是可以理解。

話說回來，招聘廣告標註某些人士勿擾，怎麼說也是愚蠢的。撇開歧視的想法本來就不該有，再說，招聘怎也得通過面試才錄用，負責面試之人既非沒載客之的士，不存在來者不拒之說，既然過程不會無篩選，又何必自找麻煩？如果是曲線澆熄移民潮，替香港人手荒出分力，那就另作別論。